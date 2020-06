Księżniczka Eugenia opublikowała symboliczne zdjęcie. „Bądźmy dumni z naszych blizn”

Księżniczka Eugenia opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym widać pokaźnych rozmiarów bliznę. Przypomniała w ten sposób o Międzynarodowym Dniu Świadomości Skoliozy. „Chciałam tylko podzielić się z Wami swoją blizną i zachęcić każdego, kto przeszedł przez coś podobnego, aby zrobił to samo. Bądźmy dumni z naszych blizn!” – napisała członkini rodziny królewskiej.

To nie pierwszy raz, kiedy księżniczka Eugenia nagłaśnia tę kwestię. Podczas swojego ślubu wnuczka królowej Elżbiety założyła suknię z dekoltem w kształcie litery „V”, zarówno z przodu, jak i z tyłu, który odsłonił bliznę na jej ciele. Księżniczka podkreśliła wówczas, że był to celowy zabieg. Panna młoda tłumaczyła, że blizna na jej kręgosłupie to ślad po operacji skoliozy, którą przeszła w wieku 12 lat. – Jest to piękny sposób na uczczenie ludzi, którzy się mną opiekowali i sposób na wstawienie się za młodymi ludźmi, którzy też mają podobne problemy zdrowotne, dlatego nie chce niczego ukrywać – tłumaczyła. Aby dodatkowo podziękować lekarzom za opiekę, Eugenia zaprosiła na swój ślub Jana Lehovsky'ego - chirurga, który przeprowadził operację zmieniającą jej życie na lepsze.

Czytaj także:

Je dwa razy więcej, osiągnęła niesamowite efekty. Ta przemiana budzi podziw