Historyczny moment w USA. Pierwszy paszport z oznaczeniem X

O decyzji informuje AP, która powołuje się na komunikat Departamentu Stanu. Jak czytamy, oznaczenie X na dobre wejdzie do wniosków paszportowych od przyszłego roku, jednak już teraz wydano pierwszy taki paszport w historii kraju. Literę X będzie mogła wybrać każda osoba niebinarna, interpłciowa, czy inna, która nie identyfikuje się z płcią żeńską lub męską.

Jessica Stern, która zajmuje się prawami osób LGBTQ+, cytowana przez AP, nazwała tę decyzję „historyczną”. – Kiedy człowiek otrzymuje dokumenty odzwierciedlające jego prawdziwą tożsamość, żyje z większą godnością i szacunkiem – powiedziała.

Pierwszy paszport z oznaczeniem X. W tle sprawa Dany ZZyym

Departament Stanu nie ujawnił, komu został wydany pierwszy paszport z oznaczeniem X. W mediach spekuluje się, że może chodzić o Danę ZZyym ze stanu Kolorado, która od 2015 roku toczy z władzami spory prawne o uznanie jej interpłciowości. To właśnie ZZyym odmówiono paszportu po tym, jak wpisała do niego X – nanosząc korektę nad informacją o płci, w której zwyczajowo znajdują się tylko dwie opcje do wyboru.

Zzyym urodził się z niejednoznacznymi fizycznymi cechami płciowymi, jednak był wychowywany jako chłopiec. Po latach życia jako męzczyzna uznał, że jest osobą interpłciową, jednak na swojej drodze znajdował liczne przeszkody prawne, by formalnie określać się w taki sposób.

Zmiana w amerykańskim prawie nie jest pierwszą tego typu na świecie. Podobne przepisy dotyczące wpisywania X jako trzeciej płci, funckcjonują już choćby w Australii, Nowej Zelandii, Nepalu i Kanadzie.

