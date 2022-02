Wojna Rosja – Ukraina. Ambasador Ukrainy w Niemczech zszokowany. „Nie ma sensu wam pomagać”

Ambasador Ukrainy w Niemczech przyznał w rozmowie w telewizji ZDF, że „po raz pierwszy od wielu lat płakał”. Wyjaśnił, że powodem nie jest tylko „perfidna wojna na zagładę”, która została rozpętana przeciwko Ukrainie. Według Andrija Melnyka powodem jest „zimo i obojętność”, które spotkał w Berlinie w ciągu dnia. Ambasador uderzył też w rząd federalny.

Dyplomata tłumaczył, że spotkał się z niektórymi ministrami rządowej koalicji, których poprosił o „paliwo i sprzęt” dla ukraińskiego wojska walczącego na wojnie. Melnyk zdradził, że odpowiedź, którą usłyszał sprawiła, że „zaniemówił”. – W naszej ocenie, wy Ukraińcy, możecie mieć kilka godzin. Teraz w ogóle nie ma sensu wam pomagać – relacjonował ambasador Ukrainy w Niemczech.

Wojna Rosja – Ukraina. Andrij Melnyk o niemieckim rządzie: Nieczuły i uparty

Melnyk dziwił się, że niemiecki rząd pozostaje tak „nieczułym i upartym” w obliczu faktu, że Rosja strzela nie tylko do żołnierzy, ale też ludności cywilnej. – Wszelkie prośby o pomoc są po prostu odrzucane. To bardzo smutne – mówił. Ukraiński dyplomata zaapelował do obywateli Niemiec, aby spróbowali przekonywać dwój rząd do zmiany zdania. – Ta polityka, to wahanie, stawiają nas w roli owcy prowadzonej na rzeź – powiedział.

Melnyk skrytykował również ruch Niemiec, które na szczycie UE sprzeciwiły się najbardziej rygorystycznemu pakietowi sankcji przeciwko Rosji. Chodzi o wykluczenie z systemu SWIFT oraz embargu na import ropy, gazu i węgla z Rosji. Ambasador Ukrainy odniósł wrażenie, że Niemcy są jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, które blokują większe sankcje.

Wojna na Ukrainie. Śledź relację NA ŻYWO

Najnowsze informacje na temat wojny Rosja – Ukraina można znaleźć w naszej relacji NA ŻYWO.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Kijów broni się przed armią Putina. Nowe informacje z 26.02