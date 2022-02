NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Kijów broni się przed armią Putina. Nowe informacje z 26.02

Trwa wojna Rosja – Ukraina wywołana przez Władimira Putina. W nocy z piątku na sobotę Kijów bronił się przed atakami Rosyjskich Sił Zbrojnych.

W mieście pozostał prezydent Wołodymyr Zełenski. We wczorajszym przemówieniu stwierdził, że „wróg użyje wszystkich sił, jakimi dysponuje” .



. O zakończenie konfliktu apelował w piątek szef NATO Jens Stoltenberg. Unia Europejska nałożyła drugi pakiet sankcji na Rosję, obejmując nimi zagraniczne majątki Władimira Putina i Siergieja Ławrowa.

Najnowsze informacje znaleźć można w naszej relacji na żywo



07:48 "Z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się dzisiaj spotkanie w Berlinie. Premier wspólnie z prezydentem Litwy będą rozmawiać z kanclerzem Niemiec. Unia Europejska musi niezwłocznie przyjąć pakiet bezwzględnie twardych sankcji wobec Rosji" - napisał rzecznik rządu Piotr Muller.



twitter.com 07:45 Kijów. W blok mieszkalny uderzyła rakieta







Informację przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko. 07:22 Ukraińskie ministerstwo energetyki podaje, że Rosjanie przejęli kontrolę nad elektrownią wodną w Kijowie.



Początkowo pojawiły się doniesienia, że chodzi o elektrociepłownię, ale teraz zostały one zdementowane. 07:20 Wojna na Ukrainie. 100 rosyjskich pojazdów wojskowych jedzie do Kijowa



Przez rejon wyszogrodzki w kierunku Kijowa przemieszcza się kolumna około 100 rosyjskich pojazdów wojskowych. Jak podaje agencja UNIAN, wozy mają namalowaną literę V, a żołnierze noszą białe opaski. 07:13 Niemcy odmawiają Ukrainie pomocy



Ambasador Ukrainy w Niemczech przyznał w rozmowie w telewizji ZDF, że „po raz pierwszy od wielu lat płakał”. Wyjaśnił, że powodem nie jest tylko „perfidna wojna na zagładę”, która została rozpętana przeciwko Ukrainie. Według Andrija Melnyka powodem jest „zimo i obojętność”, które spotkał w Berlinie w ciągu dnia. Ambasador uderzył też w rząd federalny.



Wojna Rosja – Ukraina. Ambasador Ukrainy w Niemczech zszokowany. „Nie ma sensu wam pomagać” 07:01 Wojna na Ukrainie. Prezydent Zełenski na nowym nagraniu



- Nie wierzcie fejkom. Jestem tutaj - mówi na nowym nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Prezydent odmówił ewakuacji.



twitter.com 06:45 Wojna na Ukrainie. Bilans strat Rosjan



Siły Zbrojne Ukrainy podały raport na temat strat wroga. Wynika z niego, ze zabitych zostało około 3500 Rosjan, a 200 dostało się do niewoli. Zniszczonych zostało m.in. 14 samolotów, 8 śmigłowców, 102 czołgi, 536 opancerzonych pojazdów bojowych, 15 dział artyleryjskich i jeden system rakietowy BUK.



twitter.com 06:38 Charków broni się przed Rosjanami



Szef charkowskiej administracji lokalnej Oleg Sinegubow podsumował minioną dobę. „Wczoraj nieprzyjaciel poniósł bardzo ciężkie straty. Ponad sto jednostek wrogich pojazdów opancerzonych, setki zabitych” – relacjonował. W Charkowie skończyła się godzina policyjna, ale poruszanie się po mieście nadal nie jest bezpieczne. Ukraińcy odparli pierwszy atak, ale spodziewają się, że wkrótce mogą nastąpić kolejne. 06:31 Wojna na Ukrainie. Strzały w rządowej dzielnicy



W Kijowie całą noc trwały zacięte walki uliczne. Główne starcia koncentrują się w rejonie Alei Zwycięstwa. Reuters podaje, że strzały słyszane były także w pobliżu dzielnicy rządowej. 06:25 Zelenski dziękuje Dudzie: Jestem osobiście wdzięczny jemu i Polakom



W nocnym tweecie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał Andrzeja Dudę "prawdziwym przyjacielem Ukrainy".



„Jestem osobiście wdzięczny jemu i Polakom za ich efektywną i konkretną pomoc w tak trudnym czasie. Polska i Ukraina są razem silniejsze. Dziękuję” – napisał.





twitter.com 06:09 Nasza dziennikarka rozmawiała z Ukraińcami, którzy wracają do ojczyzny, by walczyć. – Jak mogę tu być skoro moi bracia i koledzy tam poszli walczyć? – pyta 22-letni Sasza.



Ukraińcy wracają do domu. „Mój syn walczy o Kijów. Jadę tam i będę ich zarzynać” 06:00 "Cywile giną. Już ponad 100 tys. Ukraińców miało opuścić swoje domy" - alarmuje ws. wojny na Ukrainie sekretarz generalny ONZ.



twitter.com 05:56 Źródła „Washington Post” w amerykańskiej i ukraińskiej administracji twierdzą, że Stany Zjednoczone kilkakrotnie deklarowały gotowość pomocy w ewakuacji ze stolicy Ukrainy prezydenta kraju Wołodymyra Zełenskiego. Ten odmówił jednak. Więcej szczegółów podaje agencja Associated Press, powołując się na informatora z amerykańskiego wywiadu. Zełenski miał odrzucić ofertę słowami:



Tu trwa walka. Ja potrzebuję amunicji, nie podwózki



Wojna na Ukrainie. Zełenski odrzucił amerykańską ofertę ewakuacji. „Potrzebuję amunicji, nie podwózki” 05:38 Alarm przeciwlotniczy we Lwowie



Rano w sobotę 26 lutego około godziny 5:10 we Lwowie ogłoszono alarm lotniczy. Na razie nie ma żadnych szczegółów na temat tego, co dzieje się w mieście.



Podobny alarm słyszany był także w mieście Czerwonogród w obwodzie lwowskim. 05:35 Wojna na Ukrainie. USA przekazują pieniądze



Biały Dom podał informację, że prezydent Joe Biden wydał memorandum o natychmiastowej pomocy Ukrainie. Nakazał przekazać 250 mln dolarów pomocy na rzecz wojska plus sprzęt wojskowy o wartości 350 mln dolarów. 05:16 "Na ulicach Kijowa toczą się ciężkie walki. Przeciwnik napotyka się wszędzie na opór i ponosi straty. W pobliżu stacji metra Berestejska zniszczony został konwój dwóch samochodów, dwóch ciężarówek z amunicją i czołgu" - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 05:15 Wojna na Ukrainie. Alarm przeciwlotniczy w Łucku



Rano w sobotę 26 lutego o godzinie 5:50 czasu lokalnego (4:50 w Polsce - red.) w Łucku ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Na razie nie ma żadnych szczegółów na temat tego, co dzieje się w mieście.



Alarmy zabrzmiały też w innych miastach - o 5:20 ogłoszono alarm przeciwlotniczy w Charkowie, a o 5:35 w Winnicy. 04:58 Alarm lotniczy został ogłoszony w Winnicy. 04:38 Wojna na Ukrainie. USA chciały ewakuować Zełenskiego. Odmówił



"Washington Post" podaje, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otrzymał z USA propozycję ewakuacji, którą odrzucił. Ukraińskie media podają, że Zełenski jest w Kijowie i osobiście dowodzi obroną miasta. 04:15 W pobliżu stacji Beresteiska w Kijowie wysadzony został most, żeby powstrzymać marsz okupanta. 04:12 W mieście Wasylków w obwodzie kijowskim pojawił się rosyjski desant. Kilku żołnierzy zostało zabitych. 03:52 Bitwa o Kijów. Strzały na ulicach

Na prawym brzegu Kijowa słychać było serię eksplozji i strzałów z broni automatycznej. 03:26 Bitwa o Kijów to już nie tylko ostrzały, ale też walki uliczne. Rosjanie z bronią pojawili się m.in. przy stacjach metra, gdzie chroni się ludność cywilna.