Flagowy ukraiński okręt poszedł na dno. To nie Rosjanie go zatopili

Informację o zatopieniu fregaty Hetman Sahajdaczny przekazał minister obrony Oleksiej Reżnikow we wpisie na Facebooku. „Dowódca okrętu wydał rozkaz o zatopieniu remontowanej fregaty Hetman Sahajdaczny, by nie dopuścić do przejęcia jej przez wroga. Nie możemy mu ustąpić” - czytamy.

Rzecznik ukraińskiej marynarki przekazał, że przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji jednostka przechodziła generalny remont i stało się oczywistym, że nie uda się jej przygotować do walki w tak krótkim czasie. Załoga fregaty została przekierowana do innych działań obronnych.

Jak dowiedział się serwis Ukrainska Pravda, jedną z przyczyn decyzji była możliwa dywersja ze strony rosyjskiej armii, która mogłaby wykorzystać jednostkę do zablokowania portu. Podobna sytuacja miała miejsce podczas aneksji Krymu.

Tymczasem wprowadzone przez Zachód sankcje coraz mocniej doskwierają rosyjskim oligarchom, którzy poza innymi aktywami tracą również swoje luksusowe jachty zacumowane w europejskich portach. Wczoraj informowaliśmy o przejęciu przez Francję jednostki Amore Vero (Prawdziwa Miłość) należącej do prezesa koncernu Rosnieft Igora Sieczina. Swój 156–metrowy jacht stracił również Aliszer Usmanow. Luksusowa łódź najbogatszego Rosjanina cumowała w Hamburgu.

Swojego jachtu wciąż nie stracił jednak Władimir Putin. Warta 87 milionów euro „Graceful” zniknęła z portu w Hamburgu na 17 dni przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę. Nie wiadomo gdzie teraz znajduje się pływająca posiadłość prezydenta Rosji.

