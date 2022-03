Wojna na Ukrainie. Kłęby dymu nad Lwowem. Doszło do dwóch eksplozji

Agencja Reutera poinformowała, że w pobliżu Lwowa słychać było trzy eksplozje. Doszło do niech w sobotę 26 marca tuż po godzinie 16 czasu lokalnego. Takie informacje przekazał urzędnik Rady Miejskiej Lwowa Igor Zinkiewicz. Nad północno-wschodnią częścią miasta unoszą się kłęby gęstego dymu a w powietrzu wyczuwalny jest charakterystyczny zapach spalenizny.

Wojna na Ukrainie. Co wydarzyło się we Lwowie?

Szef obwodu lwowskiego Maksym Kozycki potwierdził, że doszło do dwóch ataków rakietowych w granicach miasta. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że zbombardowano m.in. jednostkę wojskową oraz skład paliwowy znajdujące się w okolicach ulicy Łyczakowskiej. Wiadomo również, że w jeden z budynków mieszkalnych uderzyła rakieta. W mieście ogłoszony został alarm przeciwlotniczy. Mieszkańcy ukryli się w schronach.

– Służby porządkowe informują, że nie można filmować tego obiektu, bo jest to miejsce strategiczne, baza paliw. Unoszą się nad nią kłęby dymu – przekazał korespondent Polsat News.

Mer Lwowa Andrij Sadowy zaapelował, by nie rozpowszechniać fotografii i nagrań i by pozostać w schronach. Według wstępnych ustaleń poszkodowanych zostało pięć osób.

Wojna na Ukrainie. Atak rakietowy na Lwów



Poprzedni atak rakietowy we Lwowie miał miejsce 18 marca. „Chyba Rosję uwierały te stwierdzenia o spokoju we Lwowie i postanowiła to zmienić. Uderzenie miało miejsce w okolicach lotniska, koło którego znajdują się lotnicze zakłady remontowe (samolotów wojskowych). Ja słyszałam dwa wybuchy, ale niektórzy mówią o trzech” – pisała na Twitterze Karolina Baca-Pogorzelska, korespondentka „Wprost” we Lwowie.

