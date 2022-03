Grupa Rosjan będzie walczyć po stronie Ukrainy. Na pierwszych przeciwników chcą „kadyrowców”

Ukraiński wywiad poinformował o rozpoczęciu wstępnych szkoleń członków legionu „Wolna Rosja”. W jego skład wejdą członkowie rosyjskich sił zbrojnych, którzy zdecydowali się przejść na stronę ukraińską. Na początek ochotnicy uczyli się pod kierownictwem instruktorów Sił Zbrojnych Ukrainy obsługi wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych NLAW.

Z kolei dowódcy pododdziałów zapoznali się z sytuacją na frontach i wspólnie wyrazili chęć odbycia pierwszej walki przeciw „kadyrowcom”. To znani z brutalności czeczeńscy bojownicy, podlegli Ramzanowi Kadyrowowi, którzy podczas wojny na Ukrainie walczą po stronie rosyjskiej.

Wojna na Ukrainie. Legion „Wolna Rosja” chce walczyć przeciwko reżimowi Władimira Putina

Legion „Wolna Rosja” został sformowany kilka dni temu. Jego członkowie zapowiedzieli, że będą walczyć o uwolnienie Rosji od tyranii Władimira Putina i jego kliki. Ochotnicy deklarują, że będą także walczyć o pokój. Apelują również do rosyjskich żołnierzy i innych obywateli, aby do nich dołączyli. Instrukcje są do odebrania w dowolnej ambasadzie Ukrainy. Już po pierwszych dwóch dniach od odezwy pozytywnie zareagowało na nią ośmiu Rosjan i 14 jeńców wojennych.

Członkowie legionu przekonują, że po pokonaniu reżimu prezydenta Rosji chcą przynieść państwu demokrację i dobrobyt. Zaznaczają, że „każdy dzień wojny na Ukrainie wpędza Rosjan w biedę, beznadzieję i zacofanie”. Byli rosyjscy żołnierze „zdają sobie również sprawę, że byli wykonawcami zbrodniczych rozkazów Putina”. Dodają, że za sprawą reżimu prezydenta Rosji „cały świat może pogrążyć się w wojnie nuklearnej”.

