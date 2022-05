Mobilizacja białoruskiej armii. Ćwiczenia bojowe przy granicy z Ukrainą

Białoruś szykuje się do ćwiczeń mobilizacyjnych z komisariatami wojskowymi. Ćwiczenia rozpoczną się 22 czerwca i potrwają do 1 lipca. Będą się one odbywały w obwodzie homelskim przy granicy z Ukrainą – podaje Ukraińska Prawda, powołując się na białoruską agencję BELTA.

Ćwiczenia mobilizacyjne mają się odbyć z komisariatami wojskowymi i organizacjami Sił Zbrojnych stacjonującymi w regionie – poinformował komisarz wojskowy obwodu homelskiego Andriej Kriwonosow. Jak wyjaśnił - takie ćwiczenia odbywają się tradycyjnie w celu podniesienia poziomu gotowości bojowej i mobilizacyjnej komisariatów wojskowych, zwiększenia wiedzy wojskowej i umiejętności praktycznych osób odpowiedzialnych za służbę wojskową. Ćwiczenia przeciwpożarowe przy granicy Kriwonosow wskazał, że w ramach ćwiczeń wojskowych w obwodzie homelskim, żołnierze będą się szkolić w zakresie przeciwpożarowym oraz doskonalić umiejętności strzeleckie Ponadto w okolicach Żłobina od 28 czerwca do 16 lipca zaplanowano narady wojskowe z poborowymi przydzielonymi do wojsk terytorialnych. Stan wojenny na Białorusi Komisarz wojskowy obwodu homelskiego powiedział również, że w trakcie narad zostaną wypracowane kwestie „organizacji ochrony m.in. obiektów obrony terytorialnej, wprowadzenia stanu wojennego, a także walki z grupami dywersyjnymi i rozpoznawczymi”. Ukrainska Prawda przypomina, że reżim Władimira Putina wykorzystuje terytorium Białorusi jako platformę do ataków rakietowych na ukraińskie miasta i rozmieszczenia swoich jednostek wojskowych. Ponadto Białoruś dostarcza Rosji broń. Rosja przenosi wyrzutnie rakiet na Białoruś W ubiegłym tygodniu Ukraińcy zaobserwowali, że Rosja przenosi wyrzutnie rakiet Iskander na teren obwodu brzeskiego na Białorusi. Jak ostrzega gen. Ołeksij Gromow, oznacza to zwiększenie prawdopodobieństwa nowych ataków rakietowych na zachodnią Ukrainę. Dotychczas Łukaszenko nie przyłączył się bezpośrednio do inwazji na swojego południowego sąsiada, ale terytorium Białorusi od samego początku wojny stanowi dla wojsk rosyjskich bazę wypadową na Ukrainę. Czytaj też:

