Makabryczny wypadek w drodze na ślub. Osiem osób nie żyje

Dramatyczne wydarzenie miało miejsce w zachodniej Turcji. Z informacji przekazanych przez CNN Turk wynika, że na drodze między Balikesir a Kutahyatr cysterna wioząca mleko zderzyła się czołowo z minibusem. Dziennikarze ustalili, że mniejszym pojazdem podróżowali goście weselni. W momencie, gdy doszło do wypadku, do celu podróży zostało im zaledwie 80 kilometrów. Na zdjęciach, które trafiły do mediów społecznościowych widać, że minibus został całkowicie zmiażdżony.

Wypadek w drodze na ślub. Bilans ofiar

Według CNN Turk w wyniku czołowego zderzenia śmierć na miejscu poniosło sześciu pasażerów minibusa. Kolejnych dwanaście osób zostało ciężko rannych. Mimo szybkiej reanimacji i wysiłków lekarzy życia dwóch kolejnych poszkodowanych nie udało się uratować. Dziennikarze podkreślają jednak, że w pobliskim szpitalu nadal trwa walka o życie pozostałych ofiar wypadku.

Śledztwo w sprawie zdarzenia prowadzi lokalna prokuratura. Przyczyny wypadku pozostają na razie nieznane.

