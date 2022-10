Szef NATO ostrzega Władimira Putina. „To będzie oznaczało przekroczenie bardzo ważnej granicy”

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zabrał głos po spotkaniu ministrów obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego, podczas którego poruszono wątek pomocy wojskowej dla Ukrainy. Szef NATO jasno dał do zrozumienia, po czyjej stronie stoi świat. Zaznaczył, że Sojusz Północnoatlantycki „nie jest stroną konfliktu”, ale będzie wspierał Ukrainę tak długo, jak jest to niezbędne.

Stoltenberg mówił, że sojusznicy NATO wysyłają systemy bojowe, włączając w to artylerię, obronę powietrzną oraz pojazdy opancerzone. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego zachęcał do zwiększenia wysiłku w obronę Ukrainy. W ramach pakietu NATO-wskiego Ukrainie zostanie przekazany sprzęt zwalczający drony oraz setki systemów zakłócających drony, które mogą doprowadzić do tego, że irańskie drony wykorzystywane przez Rosjan staną się nieskuteczne. – Chodzi o ochronę krytycznej infrastruktury oraz obywateli Ukrainy – podkreślił Stoltenberg.

NATO poważnie traktuje groźby Władimira Putina. „Pozostajemy czujni”

Szef NATO dodał, że długofalowo pomogą Ukrainie dokonać transformacji ze sprzętu postsowieckiego na ten, używany przez kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Retoryka jądrowa prezydenta Władimira Putina jest niebezpieczna i nieodpowiedzialna. Groźby traktujemy poważnie i pozostajemy czujni. Nie będziemy pozwalać, abyśmy byli zastraszani. Wszelkie wykorzystanie broni jądrowej miałoby poważne konsekwencje – mówił Stoltenberg.

– Rosja wie, że nie można rozpocząć wojny nuklearnej, bo jej nie można wygrać – kontynuował sekretarz generalny NATO. Stoltenberg odniósł się podczas pytań do deklaracji Emmanuela Macrona, że Francja nie użyje broni atomowej w ramach odwetu. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego wyjaśniał, że celem odstraszania nuklearnego jest zachowanie pokoju i zapobieganie konfliktom. Okoliczności, w których kraje NATO mogą użyć broni jądrowej, określił jako „mało prawdopodobne”.

Tajemnicze słowa szefa NATO ws. ataku na Rosję. „To zasadniczo zmieni charakter konfliktu”

Stoltenberg został również poproszony o wyjaśnienie swoich słów o tym, że w przypadku rosyjskiego ataku nuklearnego na Ukrainę Sojusz Północnoatlantycki odpowie fizycznie. – Nie powiemy, jak dokładnie będziemy na coś takiego reagować, ale to zasadniczo zmieni charakter konfliktu. To będzie oznaczało, że bardzo ważna granica została przekroczona – podsumował szef NATO.

