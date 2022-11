Potężna broń w Białorusi. Wywiad Wielkiej Brytanii pokazał dowód

Brytyjski resort obrony w nowej aktualizacji wywiadowczej z 1 listopada 2022 roku zamieścił zdjęcie satelitarne przedstawiające dwa myśliwce przechwytujące MiG-31K o oznaczeniu natowskim Foxhound. Samoloty w połowie października znajdowały się na największym białoruskim lotnisku w Maczuliszczach, używanym do celów wojskowych. Z kolei w pobliskim ochronnym nasypie ziemnym znajdował się duży pojemnik.

Zdaniem wywiadu Wielkiej Brytanii kanister prawdopodobnie związany jest z wystrzeliwanym z powietrza pociskiem balistycznym AS-24 Kindżał. To amunicja wielkogabarytowa, do której przenoszenia przystosowany jest właśnie MiG-31K. Brytyjczycy podkreślili, że Rosja wprowadziła do użytku Kindżał w 2018 r., ale wcześniej rakiety nie były dostępne w Białorusi.

Wojna w Ukrainie. Nowy raport brytyjskiego wywiadu ws. wykorzystania Białorusi przez Rosję

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii zaznaczyło, że Rosjanie okazjonalnie używali tego rodzaju broni podczas wojny w Ukrainie, a prawdopodobnie zapasy tych pocisków są bardzo ograniczone. Brytyjski wywiad kontynuował, że mimo to Moskwa wciąż zużywa swoją zaawansowaną amunicję dalekiego zasięgu przeciwko celom o ograniczonym znaczeniu operacyjnym.

Resort obrony Wielkiej Brytanii zwrócił również uwagę na kolejną interesującą kwestię. Rakiety Kindżał mają nawet 2 tysiące kilometrów zasięgu, więc przeniesienie ich do Białorusi nie daje Rosji zbyt wielkiej przewagi pod względem uderzenia na dodatkowe cele znajdujące się na terytorium Ukrainy. Zdaniem Brytyjczyków ten ruch ma być wiadomością dla Zachodu, że Mińsk jest coraz bardziej zaangażowany w wojnę w Ukrainie.

