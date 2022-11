Białoruski dowódca oskarża Polskę. „Warszawa przygotowuje się do wojny”

Reżim w Mińsku nie ustaje w próbach zdyskredytowania Polski. W środę 16 listopada ministerstwo obrony Białorusi opublikowało oświadczenie zastępcy szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi ds. kierowania walką. Generał-major Walerij Hniłozubow twierdzi w nim, że Polska szykuje się do wojny. Jako dowód wskazuje m.in. ostatnie zakupy sprzętu wojskowego i obecność wojsk NATO.

Białoruś twierdzi, że Polska szykuje się do wojny

„Jednoznacznie oceniamy, że formacje NATO rozmieszczone w sąsiednich krajach mogą stać się podstawą do utworzenia grup uderzeniowych przeciwko Rosji i Białorusi jako jej najbliższemu sojusznikowi” – czytamy w komunikacie dowódcy. Jak przekonuje Hniłozubow, aby móc obsłużyć dużą liczbę sojuszniczych żołnierzy, rozbudowywana jest infrastruktura wojskowa. Wymienia tu m.in. ośrodki szkoleniowe w Polsce, na Litwie i Łotwie.

„W zawrotnym tempie przebiega militaryzacja państw sąsiednich, przede wszystkim Rzeczypospolitej Polskiej. To kurs polityczny, który wyraźnie wskazuje na przygotowanie Warszawy do wojny, przy czym nie obronnej, jak próbuje to przedstawić polskie kierownictwo wojskowe i polityczne” – twierdzi Hniłozubow. W ocenie białoruskiego dowództwa, działania Warszawy pozwolą na „samodzielne prowadzenie operacji wojskowych o ograniczonych celach, właściwie bez wsparcia NATO” .

Polskie Bayraktary

Jednym z głównych elementów modernizacji polskich sił zbrojnych była ostatnio dostawa słynnych tureckich dronów. Szef MON 28 października w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych oficjalnie zaprezentował pierwsze polskie drony bojowe Bayraktar TB2. – Nie ma nowoczesnego wojska bez dronów bojowych. W przypadku Bayraktarów są to drony, które będą wykonywać misje rozpoznawcze, ale także są gotowe do przeprowadzania misji uderzeniowych. To ważny etap w modernizacji Wojska Polskiego. Zamówiliśmy te drony jeszcze przed agresją wojskową na Ukrainę – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak.

„Umowę na dostawę dla Sił Zbrojnych RP 4 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) klasy MALE Bayraktar TB2 podpisano w maju 2021 r. W tym tygodniu do Sił Zbrojnych RP dotarł pierwszy z zestawów, obejmujący m.in. 6 bezzałogowych statków powietrznych wraz z 3 mobilnymi stacjami kontroli. Pierwsza partia dostaw zakontraktowanego sprzętu wojskowego obejmuje również m.in. elementy wsparcia naziemnego systemu, urządzenia diagnostyczne, części zamienne” – podało MON.

