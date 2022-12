Zełenski leci na spotkanie z Bidenem. Na krótko pojawił się w Polsce

Prezydent Ukrainy w środę poinformował, że jest w drodze do USA. Do Polski przyjechał pociągiem, a stąd przesiadł się do samolotu na lotnisku w Jasionce.

Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy od czasu wybuchu pełnoskalowej agresji w Ukrainie opuścił kraj. Powodem jest ważna wizyta międzynarodowa. Prezydent Ukrainy leci do Stanów Zjednoczonych. Tuż po godzinie 7 w środę 21 grudnia Wołodymyr Zełenski potwierdził, że znajduje się w drodze do Stanów Zjednoczonych. Przywódca Ukrainy podkreślił, że „leci do USA, aby wzmocnić opór i możliwości obronne Ukrainy”. TVN24 informuje, że Zełenski przyjechał do Polski pociągiem, a następnie przesiadł się do samolotu na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem. Towarzyszyła mu ambasador USA w Kijowie, Bridget Brink. CNN: Zełenski w Waszyngtonie około 15:00 Według CNN Wołodymyr Zełenski ma przybyć do Waszyngtonu około godziny 15 czasu lokalnego (21:00 w Polsce). Szczegóły dotyczące jego wizyty nie zostały jeszcze ujawnione ze względów bezpieczeństwa. Obecnie lot rządowego amerykańskiego samolotu z Rzeszowa Jasionki do Andrews Air Force Base jest najczęściej śledzonym na świecie lotem w serwisie Flight Radar. Zełenski w USA. Plan wizyty Wołodymyr Zełenski informował, że będzie rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem oraz odbędzie szereg spotkań bilateralnych. Potwierdził też wcześniejsze doniesienia amerykańskich mediów, że wygłosi przemówienie w Kongresie. W trakcie wystąpienia ma podziękować Stanom Zjednoczonym za dotychczasowe wsparcie oraz przedstawić argumenty przemawiające za potrzebą jeszcze większych funduszy na dozbrajanie jego kraju. Po 24 lutego i zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę,Wołodymyr Zełenski ukrywał się w Kijowie. Stamtąd często przemawiał do narodu z miejsc o nieujawnionej lokalizacji. Niedawno odwiedził niektóre fronty w wojnie. We wtorek był w Bachmucie obwodzie donieckim, gdzie toczą się ciężkie walki między siłami ukraińskimi i rosyjskimi. Czytaj też:

