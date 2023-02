Białoruski propagandysta grozi premierowi Polski. „Rakiety nie potrzebują wiz”

W minionym tygodniu Polska postanowiła zamknąć jedno z przejść łączących nasz kraj z Białorusią. Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował o wstrzymaniu ruchu na przejściu w Bobrownikach i rozszerzeniu listy osób objętych sankcjami w związku ze skazaniem Andrzeja Poczobuta.

Premier o zamknięciu kolejnego przejścia z Białorusią

To jednak nie koniec. Premier nie wykluczył, że Polska zdecyduje się na zamknięcie także innych odcinków granicy. Mateusz Morawiecki przypomniał, że czynne jest duże przejście drogowe w Terespolu.

Szef rządu tłumaczył, że powodem jest „rosnące napięcie związane z tym, że Białoruś gra tak, jak zagra Rosja”. Zdaniem Morawieckiego takie zachowanie „staje się coraz bardziej niebezpieczne dla nas, dla Ukrainy i dla Europy”. Stąd Polska zdecydowała się na wysłanie mocnego sygnału w stronę reżimu w Mińsku.



Furia propagandysty

Decyzję polskich władz ostro skomentował białoruski propagandysta Grigorij Azarenok. W swoim programie groził atakiem na Polskę. Wypowiadając się obraźliwie o premierze Polski, propagandysta zarzucił Morawieckiemu, że ten „przygotowuje się do wojny”.

– Wczoraj zamknął punkt kontrolny z Białorusią. Zapowiedział, że zamknie resztę. Słuchaj no, pierdzistołku, jeśli choćby jedną prowokację wymyśli twoje pszepaństwo („pszek” to po rosyjsku obraźliwe określenie Polaka) – rakiety Polonez i Iskander nie przechodzą przez kontrolę, nie potrzebują wiz, a same punkty przestaną istnieć razem z twoim aroganckim rządem – odgrażał się propagandysta.

Po decyzji polskich władz krytyczny komunikat wydał białoruski reżim. „Działania polskich władz mogą doprowadzić do całkowitej zapaści po obu stronach granicy” – napisano w oświadczeniu „Zamknięcie przejścia granicznego doprowadzi do katastrofy (...). Ruch na pozostałych dwóch przejściach osiągnie poziom krytyczny” – dodano.

