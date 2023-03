Nieudany test rosyjskiego samolotu transportowego. Są ofiary eksplozji

W fabryce w Uljanowsku trwają prace nad ulepszeniem wojskowego samolotu transportowego. Zakład należący do firmy Avistar-SP nie będzie jednak mógł zaliczyć tego tygodnia do udanych. Podczas testów maszyny doszło do poważnego wypadku, w którym zginęła co najmniej jedna osoba.

Tragiczny finał testu Ił-76

Kanały Baza i 112 na Telegramie donoszą, że testowaną maszyną był Ił-76. W leżącym nad Wołgą Uljanowsku badano wytrzymałość samolotu. W feralnym teście sprawdzaną częścią był kadłub. Fragment maszyny uległ jednak rozhermetyzowaniu, w efekcie czego nastąpiła eksplozja.

„Podczas testowania kadłuba samolotu, który jest w produkcji, doszło do tragicznego incydentu” – przekazał Avistar-SP w komunikacie dla mediów. Agencja RIA Nowosti podała, że zginął co najmniej jeden pracownik fabryki, a 5 zostało rannych. Podobne liczby przekazuje kanał 112, donoszący o 6 poszkodowanych osobach.

Ił-76 uczestniczył w inwazji na Ukrainę

26 lutego około godziny 1 w nocy ukraińskie siły zbrojne poinformowały o zestrzeleniu rosyjskiego samolotu transportowego Ił-76 w pobliżu Wasylkowa, miasta położonego 40 km na południe od Kijowa. Na pokładzie maszyny miało się znajdować około stu spadochroniarzy.

Jak wskazał ukraiński Sztab Generalny – był to srogi rewanż, za zestrzelenie ukraińskiego samolotu Ił-76 14 czerwca 2014 roku w pobliżu lotniska w Ługańsku. Wówczas na pokładzie zginęło 49 ukraińskich żołnierzy. Białoruski opozycyjny kanał Nexta podkreślał w mediach społecznościowych, że siły Zbrojne Ukrainy zestrzeliły wtedy drugiego już Ił-76 z rosyjskimi spadochroniarzami.

Katastrofa Iła pod Riazaniem

Z kolei w czerwcu ubiegłego roku w okolicach miasta Riazań na zachodzie Rosji samolot transportowy Ił-76 rozbił się z nieznanych przyczyn. Jak informowała agencja Interfax, zginęły trzy z dziewięciu osób na pokładzie. Pozostałe osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Po katastrofie wybuchł pożar, ale strażakom udało się szybko ugasić samolot. Samolot miał lecieć do miasta Biełgorod przy granicy z Ukrainą.









Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

W Rosji dojdzie do trzęsienia ziemi? Sejsmolog, który przewidział katastrofę w Turcji ostrzegaCzytaj też:

Jeden żołnierz zniszczył pięć rosyjskich czołgów. Nagranie trafiło do sieci