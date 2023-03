Przekazali czołgi Ukrainie, teraz jest problem. Wysłano wniosek do neutralnego państwa

Niemcy chcą odkupić czołgi od Szwajcarii po tym, jak wysłano do Kijowa Leopardy. Zapewniają, że nie trafią one do Ukrainy, tylko aby uzupełnić zapasy Niemiec lub sojusznika z NATO, lub UE.

Ministerstwo Obrony Szwajcarii poinformowało, że otrzymało od swojego odpowiednika w Niemczech wniosek o zezwolenie na zakup czołgów Leopard 2 przez jej producenta – Rheinmetall. Rzecznik niemieckiego resortu obrony podkreślił, że jeśli Berno wyda w tej sprawie pozytywną decyzję, to Leopardy nie trafią do Ukrainy, tylko zostaną wykorzystane do uzupełnienia braków powstałych po przekazaniu czołgów Kijowowi przez Niemcy oraz sojuszników z UE i NATO. Niemcy chcą odkupić czołgi od Szwajcarii. Zapewniają, że nie trafią do Ukrainy Czołgi oprócz Niemiec zdecydowały się przekazać Ukrainie m.in. Polska, Portugalia, Finlandia czy Szwecja. Reuters przypomniał, że zgodnie z przepisami o neutralności i odrębnym embargiem na broń Szwajcaria nie może bezpośrednio wysłać broni do Kijowa. Berno podkreśliło, że rozważa wniosek Berlina. Umowa z Niemcami wymagałaby od szwajcarskiego parlamentu formalnego ogłoszenia, że czołgi są wycofane z eksploatacji. Obecnie Berno ma na stanie 96 Leopardów 2. Rzecznik Ministerstwa Obrony Szwajcarii przyznał, że z puntu widzenia armii możliwe byłoby obycie się bez niewielkiej liczby czołgów, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań własnych jego kraju. Berno wcześniej blokowało prośby Niemiec, Danii i Hiszpanii o zezwolenie na reeksport na Ukrainę zakupionej wcześniej amunicji szwajcarskiej produkcji. Szwajcarskie społeczeństwo wywiera jednak coraz większą presję, aby zakończyć zakaz eksportu szwajcarskiej broni do stref wojennych. Berlin wysłał wniosek do Berna. Wcześniej została odrzucona prośba Polski W czerwcu 2022 r. szwajcarskie władze odrzuciły podobną propozycję Polski. W styczniu b.r. europejscy sojusznicy Kijowa zdecydowali się wysłać do Ukrainy około 80 czołgów Leopard 2. Niemcy wysłały 14 maszyn. Rząd w Berlinie zatwierdził również sprzedaż Kijowowi 88 starych czołgów Leopard 1 przez prywatnego producenta broni Rheinmetall. Czytaj też:

