Rosjanie rozstrzelali nieuzbrojonego jeńca. Wiadomo, kim był

W poniedziałek do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak Rosjanie brutalnie zamordowali nieuzbrojonego ukraińskiego jeńca wojennego. Po wypowiedzeniu przez niego okrzyku „Chwała Ukrainie!”, rosyjscy żołnierze otworzyli ogień i wycelowani w niego, krzycząc „umrzyj, suko”. Nie jest jasne kiedy, ani gdzie wideo zostało nagrane.

„Za każdą taką zbrodnię wojenną nastąpi kara. Nikt nie może się przed nią ukryć” – napisał w mediach społecznościowych szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak. Dodał też, że w Rosji zbrodnie wojenne są wybielane propagandą i mitami o „nazistach”. „Zabicie osoby, która została schwytana, jest tego kolejnym przykładem. Jest to również przykład ich narodowej bezwartościowości i słabości” – zaznaczył.

Ustalono tożsamość jeńca rozstrzelanego przez Rosjan

We wtorek służba prasowa 30. brygady zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowała na Facebooku, że stracony przez Rosjan ukraiński jeniec wojenny to najprawdopodobniej Tymofiej Szadura. Mężczyzna walczył pod Bachmutem, a 3 lutego został uznany za zaginionego.

Ukraińska armia przekazała, że w tej chwili ciało żołnierza znajduje się na terytorium czasowo okupowanym przez Rosjan, a ostateczne potwierdzenie jego tożsamości będzie możliwe dopiero po jego sprowadzeniu i przeprowadzeniu niezbędnych badań.

Dowództwo 30. brygady zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy złożyło we wpisie kondolencje rodzinie i przyjaciołom zabitego żołnierza. „Zemsta będzie nieuchronna” – zaznaczano we wpisie.

Wszczęto postępowanie karne

Wcześniej wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar zaapelowała we wpisie na Telegramie, by powstrzymać się z informacjami identyfikującymi ofiarę do czasu oficjalnego potwierdzenia jej tożsamości. „Ofiary i ich rodziny powinny być traktowane z szacunkiem” – zaznaczyła.

Z kolei ukraiński prokurator generalny Andrij Kostin poinformował, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła już postępowanie karne w związku ze śmiercią żołnierza, z paragrafu dotyczącego „naruszenia praw i zwyczajów wojennych”. „Prędzej czy później za zbrodnię będzie kara. Wszyscy zaangażowani odpowiedzą przed prawem” – zapowiedział.

