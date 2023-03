Rosja stara się odzyskać wrak amerykańskiego drona. „Mamy nadzieję na sukces”

We wtorek 14 marca dwa rosyjskie myśliwce Su-27 próbowały nad Morzem Czarnym przechwycić amerykańskiego drona MQ-9 Reaper latającego w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Rosyjski samolot uderzył w bezzałogowca, co zmusiło siły USA do zestrzelenia drona, aby nie dostał się w niepowołane ręce. Wcześniej rosyjskie maszyny kilkukrotnie zrzucały paliwo i przelatywały niebezpiecznie blisko. O sprawie poinformowano Joe Bidena.

USA oskarżyły Rosję o zestrzelenie zwiadowczego drona. Napięte stosunki między państwami

Stany Zjednoczone wezwały też ambasadora Rosji, który zaprzeczył, że Moskwa brała udział w tym incydencie. Zdaniem Kremla MQ-9 Reaper rozbił się przez „zbyt ostre manewry”. Stwierdzono, że bezzałogowiec leciał w stronę rosyjskiej granicy z wyłączonymi transponderami. Anatolij Antonow zapewniał, że „rosyjscy piloci wykazywali się profesjonalizmem, a amerykańskie samoloty nie powinny znajdować się w pobliżu granicy”. Dodał też, że Rosja nie chce „konfrontacji” z USA.

Rzecznik Władimira Putina powiedział, że stosunki między Rosją i Stanami Zjednoczonymi znajdują się obecnie na najniższym poziomie i są w „opłakanym stanie” – podał TASS. Dmitrij Pieskow zaznaczył, że nie było żadnego kontaktu na wysokim szczeblu ze strony USA ws. incydentu z dronem. Dodał, że Rosja nigdy nie odmówi zaangażowania się w konstruktywny dialog i nie ma teraz oporów, aby go prowadzić. Raport ze zdarzenia z udziałem amerykańskiego bezzałogowca trafił do Putina.

Incydent z amerykański dronem i rosyjskim Su-27. Nikołaj Patruszew o wojnie w Ukrainie i USA

Z kolei sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji skomentował, że incydent z dronem jest kolejnym dowodem na to, że USA są bezpośrednio zaangażowane w wojnę w Ukrainie – poinformowało Associated Press. Nikołaj Patruszew zaznaczył także, że Moskwa poszukuje wraku drona. – Nie wiem, czy możemy go odzyskać, czy nie, ale z pewnością będziemy musieli do zrobić i się tym zajmiemy. Mamy nadzieję na sukces – powiedział Nikołaj Patruszew.

