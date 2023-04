Ukryty cel działań Rosjan. „To pułapka, za którą może kryć się szantaż”

Rosja zachęca Polaków do wyjazdów na kursy

Stanisław Żaryn przekazał, że rosyjskie instytucje zajmujące się prowadzeniem takich rekrutacji wzmocniły swoje działania agitacyjne. W ten sposób Rosja chce zachęcać cudzoziemców, w tym Polaków, do wyjazdów na studia i kursy językowe.

Głównym celem działań prokremlowskich organów jest pozyskanie ludzi młodych, ale także dorosłych – szczególnie pracowników sektorów atrakcyjnych z punktu widzenia wywiadowczego, którzy są zainteresowani wyjazdem i szkoleniami w Rosji.

Współpracownik Mariusza Kamińskiego podkreślił, że „uczestnictwo w takich wyjazdach jest obarczone dużym ryzykiem podejmowania przez rosyjskie służby działań werbunkowych”. „Kursy językowe czy studia są dla rosyjskich służb dobrą okazją do prowadzenia agresywnych działań wobec cudzoziemców” – tłumaczył.

Kompromitujące materiały mogą posłużyć do szantażu

Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych zaznaczył, że „rosyjskie służby specjalne na własnym terenie mogą z łatwością organizować okoliczności do werbunku, w tym wytwarzać materiały i sytuacje kompromitujące, które potem wykorzystują do szantażu”.

„Wyjazdy do Rosji są również przyczynkiem do prowadzenia działania z zakresu soft power, które potem dają Kremlowi dodatkowe korzyści związane z prezentowaniem przez kursantów prorosyjskiego punktu widzenia na Zachodzie” – podsumował Stanisław Żaryn.

Warto przypomnieć, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielokrotnie wydawało ostrzeżenia dla podróżujących do Rosji. Resort odradza wszelkie wyjazdy do Federacji Rosyjskiej, a obywatelom Polski pozostającym na jej terytorium zarekomendowano powrót do kraju.

