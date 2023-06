Karol III wraz z siostrą wzięli udział w ceremonii. Taki widok to rzadkość

„The Mirror” donosi, że król Karol i księżniczka królewska Anna, pułkownik kawalerii Blues and Royals wystąpili razem wspólnie podczas rzadkiej ceremonii. W trakcie uroczystości wręczyli nowy sztandar suwerena szwadronowi Blues and Royals królewskiej kawalerii w Pałacu Buckingham, w czwartek po południu. Sztandar zostanie po raz pierwszy użyty podczas parady publicznej Trooping the Color w ten weekend, ponieważ pułk zapewnia konną eskortę dla Jego Królewskiej Mości, z Pałacu Buckingham na paradę Gwardii Konnej.

W czwartek król Karol był ubrany w mundur feldmarszałka z buławą, zaś Anna założyła mundur pułkownika Blues and Royals, który miała na sobie również podczas koronacji w zeszłym miesiącu. Król z księżniczką stali na podwyższeniu, gdy 35 żołnierzy i 27 koni ustawiło się w czworoboku, aby zaprezentować nowy sztandar.

Król wygłosił krótkie przemówienie z podwyższenia, wspominając długie związki szwadronu z monarchą i wychwalając wyjątkową podwójną rolę operacyjną i ceremonialną jej żołnierzy. „Panie i panowie, to wielka duma być tutaj z wami dzisiaj, aby zaprezentować nowy sztandar, który sam w sobie reprezentuje osobistą więź między Blues and Royals a Suwerenem, która trwała od czasów Restauracji w 1661 r” – mówił.

Król Karol ostrzega przed trudnymi czasami

– W tych trudnych dla naszego kraju czasach, gdy nadal stajemy w obliczu szeregu zagrożeń w wielu różnych formach, zarówno w kraju, jak i za granicą, tym ważniejsze jest zachowanie takich standardów doskonałości i osiągnięć – mówił monarcha.

Po krótkiej ceremonii król Karol oraz księżniczka Anna spędzili kilka minut na spotkaniu z niektórymi z 75 gości obecnych na dziedzińcu Pałacu Buckingham. Wśród nich znaleźli się byli i obecni członkowie Królewskiej Kawalerii oraz przyjaciele i rodzina uczestników parady.

Nowo konsekrowany sztandar będzie zaprezentowany podczas pierwszej Parady Urodzinowej Króla, Trooping the Colour, w sobotę.

Czytaj też:

Koncert z okazji koronacji Karola. Show jak zwykle skradły dzieci Kate i WilliamaCzytaj też:

Koronacja Karola III. Niezwykły hołd księżnej Kate dla Diany i Elżbiety II