Stanowcze słowa szefa NATO. Tę deklarację Stoltenberg powtarza w nieskończoność

– Te ćwiczenia wysyłają jasną wiadomość: NATO jest gotowe bronić każdego centymetra terytorium sojuszniczego. 40 tys. żołnierzy pod dowództwem NATO, głównie we wschodniej części sojuszu, pokazuje, że w razie potrzeby możemy się szybko wzmocnić. Dalsze wzmacnianie granic będzie ważnym punktem najbliższego szczytu – zapewnił podczas konferencji prasowej szef NATO Jens Stoltenberg.

NATO zacieśni więzi polityczne z Ukrainą

Szef NATO poinformował, że jednym z głównych tematów zbliżającego się szczytu w Wilnie będzie współpraca Sojuszu z Ukrainą.

– Wsparcie Ukrainy będzie najwyższym priorytetem najbliższego szczytu. (…) Na szczycie uzgodnimy wielowymiarowy pakiet pomocy i zacieśnimy nasze więzi polityczne z Ukrainą, co przybliży Ukrainę do należnego jej miejsca w NATO – poinformował Stoltenberg.

Przed tygodniem zaznaczał jednak, że nadal nie zostanie wysłane Ukrainie oficjalne zaproszenie do dołączenia do Sojuszu.

Szef NATO o buncie Prigożyna

Stoltenberg odniósł się także do sobotnich wydarzeń w Rosji informując, że NATO nadal monitoruje sytuację.

– Wydarzenia weekendu są wewnętrzną sprawą rosyjską i jeszcze jedna demonstracja wielkiego strategicznego błędu, jaki popełnił Putin, prowadząc nielegalną wojnę z Ukrainą – powiedział szef NATO.

Przyznał także, że obserwowana jest sytuacja w Białorusi, gdzie rozmieszczana jest rosyjska broń nuklearna.

– Jest to lekkomyślne i nieodpowiedzialne. Nie widzimy żadnych oznak, żeby Rosja przygotowywała się do użycia broni nuklearnej, jednak zachowujemy czujność. Wezwaliśmy Białoruś, aby zaprzestała wspierania nielegalnej wojny Rosji na Ukrainie. Moskwa próbuje zastraszyć nas przed wspieraniem Ukrainy, ale my nie damy się zastraszyć. Będziemy wspierać Ukrainę tak długo jak tylko trzeba – zapewnił Stoltenberg.

Szwecja coraz bliżej Sojuszu

Szaf Sojuszu zapowiedział także dalsze rozmowy na temat dołączenia Szwecji do NATO. Na ten moment blokowane jest ono przez Turcję.

– Rozmawiałem wczoraj z prezydentem Edoganem (red. prezydentem Turcji), jestem też w kontakcie ze szwedzkim i fińskim rządem i uzgodniliśmy zwołanie spotkania na najwyższym szczeblu w Brukseli przed szczytem. W spotkaniu tym weźmie udział 40 ministrów, szefów wywiadu i doradców ds. bezpieczeństwa narodowego – poinformował.

Niemieckie brygady na Litwie

W konferencji wziął także udział wizytujący ćwiczenia niemiecki minister obrony narodowej Boris Pistorius. Zapytany został m.in. o rozmieszczenie swoich wojsk na Litwie.

– Niemcy dotrzymują swojego zobowiązania jako członek NATO i największa gospodarka Europy, do obrony wschodniej flanki – zapewnił Pistorius. – Wstępny warunkiem jest to, że znajdzie się tam niezbędna infrastruktura – skomentował pytanie o niemieckie brygady minister.

