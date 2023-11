Rosyjski atak rakietowy na Kijów. „Dwie eksplozje”

„Po 52 dniach przerwy wróg wznowił ataki rakietowe na Kijów! Po nocnym ataku dronów, dziś rano rasiści próbowali przeprowadzić atak rakietowy na Kijów!” – poinformowała w sobotę 11 listopada Kijowska Miejska Administracja Wojskowa.

Pocisk typu Iskander nie dotarł do Kijowa, ponieważ siły obrony powietrznej zniszczyły go podczas zbliżania się do stolicy. Według wstępnych informacji nie było żadnych szkód ani ofiar.

Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał na Telegramie, że w sobotę stolica Ukrainy została zaatakowana z powietrza i słychać było duże eksplozje.

Był to pierwszy atak na Kijów od końca września.

Wkrótce więcej informacji