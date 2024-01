Orban sprzeciwia się imigracji i LGBTQ. „To są sprawy ważniejsze niż pieniądze”

W piątek, 19 stycznia Viktor Orban wziął udział w porannej audycji węgierskiego Radia Kossuth. Podczas rozmowy stwierdził, że sprzeciw wobec imigracji i LGBTQ ma dla jego kraju większe znaczenie niż środki z unijnych funduszy.

Węgry. Orban przeciwko imigracji i LGBTQ

Premier Węgier podkreślił, że wypłata zablokowanego kapitału jest w pełni uzależniona od zmiany podejścia Węgier do spornych kwestii. – Nie mogą nas szantażować finansowo w tych sprawach, bo to są sprawy ważniejsze niż pieniądze – oświadczył. Zapewnił również, że wywieranie presji w tym przypadku „nie zadziała”.

– Nie ma pieniędzy, za które pozwolilibyśmy, aby w naszym kraju zaszły takie warunki, jakie widzimy w Europie – dodał szef rządu. Podkreślił, że Węgry nie chcą walczyć z problemami, z jakimi zmaga się Zachód, w tym terroryzmem i przestępczością. – Nie ma pieniędzy, za które wpuścilibyśmy migrantów i nie ma pieniędzy, za które pozwolilibyśmy im ukraść nasz kraj – oświadczył.

UE wstrzymała wypłatę środków

Orban krytycznie odniósł się także do kwestii edukacji seksualnej w szkołach. – Nie ma pieniędzy, za które oddalibyśmy nasze dzieci i wnuki w ręce LGBTQ. To niemożliwe, to nie do pomyślenia w węgierskich rodzinach – stwierdził. Wyjaśnił, że edukacja dzieci „zawsze należy do rodzin i rodziców”, w związku z czym nikt nie może odebrać im prawa do przekazywania wiedzy zgodnie z własnymi przekonaniami.

Dwa dni wcześniej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała o wstrzymaniu wypłaty Węgrom części z zamrożonych środków ze względu na obawy związane z prawami mniejszości, wolnością akademicką i prawem do azylu w kraju. Około 20 mld euro funduszy z polityki spójności zostanie przekazane państwu dopiero wtedy, gdy wypełni ono unijne wymogi.

