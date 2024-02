Pierwsza wizyta Władimira Putina w kraju NATO od inwazji na Ukrainę. Ujawniono szczegóły

Szef tureckiego MSZ Hakan Fidan ujawnił we wtorek 6 lutego, że Recep Tayyip Erdogan i Władimir Putin podczas wizyty rosyjskiego przywódcy w Ankarze omówią kwestie wojny w Ukrainie i czarnomorską inicjatywę zbożową – podał Reuters. Turcja starała się przekonać Rosję do powrotu do umowy, którą wynegocjowała razem z ONZ. Chodzi o bezpieczny eksport ukraińskiego zboża. Moskwa wycofała się z porozumienia w lipcu 2023 r. deklarując, że nie jest zainteresowana jego wznowieniem.

Szef tureckiej dyplomacji odpowiadając na pytania podczas wizyty na Malcie podkreślił, że jego kraj ceni sobie „ciągły i regularny” dialog z Moskwą w wielu kwestiach, od energii po różnice w polityce dotyczącej regionalnych konfliktów w Syrii, Libii i na Kaukazie Południowym. – Zawsze staliśmy po stronie integralności terytorialnej Ukrainy i nadal będziemy to robić, ale destrukcyjny wpływ wojny również musi się jakoś zakończyć – skomentował Fidan w nawiązaniu do umowy zbożowej.

Władimir Putin spotka się z Recepem Tayyipem Erdoganem. Oficjalna data nie została potwierdzona

Minister spraw zagranicznych Turcji nie podał daty wizyty Putina w Ankarze, która byłaby pierwszą podróżą prezydenta Rosji do państwa członkowskiego NATO od momentu pełnej inwazji jego kraju na Ukrainę w lutym 2022 roku. Według jednego z tureckich urzędników będzie to 12 lutego. Terminu wizyty Putina nie chciał również podać rzecznik Kremla podkreślając, że jest ona przygotowywana.

Dmitrij Pieskow cytowany przez rosyjską agencję TASS wspomniał wcześniej, że podczas zbliżającego się spotkania rosyjskiego przywódcy z jego tureckim odpowiednikiem zostaną omówione wszystkie szczegóły stosunków handlowych z Turcją. Ankara liczy na to, że poruszony zostanie temat utworzenia hubu gazowego w Turcji i zniżki na rosyjski gaz. Tematem rozmów mogą być również problemy z płatnościami tureckich banków, które napotkały rosyjskie firmy.

