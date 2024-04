Ciało 22-latki w ruinach kościoła. Mogła brać udział w „polowaniu na duchy”

Ciało 22-letniej Auriane Nathalie Laisne z Francji odnaleziono w ruinach kościoła na terenie opuszczonej wioski Equilivaz w pobliżu włoskiej miejscowości La Salle. Na szyi i brzuchu ofiary ujawniono rany kłute, które prawdopodobnie doprowadziły do śmiertelnego krwotoku.

Zwłoki w ruinach włoskiego kościoła

W związku ze sprawą we francuskim Lyonie zatrzymany został 21-letni Teima Sohaib. Włoch egipskiego pochodzenia podejrzewany jest o morderstwo z premedytacją. Mężczyzna był poszukiwany ze względu na złamanie sądowego zakazu zbliżania się do swojej 22-letniej partnerki, której rodzina oskarżyła go o znęcanie się i przestępstwa seksualne.

Śledczy ustalili, że para przyjechała do Włoch w poniedziałek, 25 marca, a do zbrodni doszło następnej nocy. Mężczyzna miał przyprowadzić dziewczynę do opuszczonego kościoła pod pretekstem „polowania na duchy”. Służby twierdzą jednak, że od początku planował odebrać jej życie. Po ataku miał ułożyć ciało w pozycji embrionalnej i podeprzeć je kamieniem.

Policja zatrzymała partnera Francuzki

Zgodnie z ustaleniami prokuratury następnie oddalił się z miejsca zdarzenia z telefonem i dokumentami osobistymi ofiary. Komunikacją miejską dotarł do granicy z Francją, gdzie przesiadł się do autokaru. Korzystając z uprzejmości przypadkowego kierowcy dostał się do Lyonu. Tam w środę, 10 kwietnia zatrzymała go żandarmeria.

Zmarłą zidentyfikowała jej rodzina. Bliscy rozpoznali ją na zdjęciu przedstawionym przez włoską policję. Kilka dni później matka pojawiła się w kostnicy i potwierdziła podejrzenia służb. Prokuratura stwierdziła, że zbrodnia nie była ani motywowana zazdrością, ani przypadkowa. „To klasyczny przypadek zabójstwa kobiety, o którym zadecydował motyw opętania” – oceniła.

