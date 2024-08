Audiencja papieża Franciszka zakłócona! Interweniowały służby bezpieczeństwa

O zdarzeniu 7 sierpnia poinformowała amerykańska stacja CNN. Aktywiści pojawili się w środę w Auli Pawła VI w Watykanie. Jest to charakterystyczne miejsce spotkań papieża z księżmi lub wiernymi z całego świata. Może pomieścić nawet 8 tysięcy osób.

Tym razem na audiencję stawiły się aktywistki z międzynarodowej organizacji People for the Ethical Treatment of Animals, która ma siedzibę w Norfolk w stanie Wirginia.

„Korrida to grzech”

Działacze walczą o ochronę praw zwierząt. Sprzeciwiają się m.in., by w laboratoriach eksperymenty przeprowadzane były na zwierzętach, propagują wegańską dietę, walczą przeciwko okrutnemu traktowaniu zwierząt hodowlanych czy protestują przeciwko produkcji futer. Poza tym sprzeciwiają się także wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach, zoo, akwariach czy na korridzie.

Korrida to widowisko, które jest szczególnie popularne w Hiszpanii. Toreadorzy walczą z bykami na arenie, najpierw drażniąc go płachtami w jaskrawych kolorach. W międzyczasie zwierzę jest męczone. Na końcu matador je zabija, wbijając szpadę w kark byka, co prowadzi do przerwania rdzenia kręgowego.

Aktywistki PETA wbiegły w środę, podczas audiencji, na nawę w auli w koszulkach z hasłami: „stop błogosławieństwom korrid” czy „korrida to grzech” – podaje Cable News Network. Szybkim krokiem przemierzyły miejsce, znajdując się ostatecznie kilka metrów od głowy Kościoła katolickiego. Wtedy jednak do akcji wkroczyły służby bezpieczeństwa. Kobiety wyprowadzono z auli.

Duchowni błogosławią matadorów?



Dlaczego aktywistki protestowały właśnie na audiencji papieskiej? PETA uważa, że duchowni wciąż błogosławią torreadorów. Żądają, by papież potępił walki z bykami na arenach. Źródło przypomina jednak, że kilkaset lat temu – w XVI wieku – Pius V zakazał korridy w bulli „De Salute Gregis”. Uznał, że zawody te są brutalne i nie mają wiele wspólnego z chrześcijaństwem. Zakaz obejmował organizowanie widowisk, które narażały ludzi i zwierzęta na cierpienie. Wskazywał, że jest to przeciwieństwo fundamentów wiary, którymi są: miłość bliźniego i miłosierdzie. Zakaz ten jednak został złagodzony później przez następców Piusa V.

W niektórych regionach Hiszpanii, Meksyku czy Peru uczestnicy korrid szukają w niektórych kościołach kapłanów, by ci pobłogosławili ich przed walkami.

