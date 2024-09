Niemcy: Nożownik zaatakował Polaka. Wykrzykiwał szokujące hasło

Sprawca ataku zadał Polakowi kilka ciosów nożem. Ranny mężczyzna trafił do szpitala, gdzie lekarze ustabilizowali jego stan.

Napastnikiem okazał się 40-letni obywatel Niemiec syryjskiego pochodzenia. Świadkowie zdarzenia – wśród których był też policjant – wyjawili, że przed atakiem agresor miał wykrzykiwać „Allāhu Akbar”. Był pod wpływem narkotyków. Służby znają go z brutalnych przestępstw i związków z gangiem motocyklowym. Jak podał Bild, prokuratura miała przekazać, że rozważa również islamistyczny motyw ataku.

Polak, który został ranny w zdarzeniu miał opuścić już szpital. Napastnik natomiast pozostaje w areszcie.

Niemcy mają problem z przestępczością. Zmieniają przepisy

To nie pierwszy przypadek ataku nożownika, do jakiego doszło w ostatnich miesiącach w Niemczech. Wcześniej informowaliśmy, że zgodnie z policyjnymi statystykami, w Niemczech rośnie liczba ataków z użyciem noża. Rząd federalny planuje zaostrzyć przepisy i poprawić sytuację związaną z bezpieczeństwem w kraju – jak stwierdziła federalna ministra spraw wewnętrznych Nancy Faeser, sposobem na to ma być zakaz używania ostrzy sprężynowych.

Nowa ustawa o broni ma „jeszcze bardziej ograniczyć używanie noży w miejscach publicznych”. W pierwszym półroczu 2024 roku bowiem w Niemczech doszło do 430 ataków z użyciem noża. Dla porównania z kolei, w całym 2023 roku miało miejsce 777 takich przypadków. Połowa sprawców nie posiadała niemieckich paszportów, a najwięcej ataków zarejestrowano na stacjach kolejowych.

W miejscach publicznych ma być dozwolone używanie noży o ostrzach długości do sześciu centymetrów zamiast dotychczasowych dwunastu centymetrów. Zakup i posiadanie niektórych noży, takich jak noże motylkowe już jest w Niemczech zabronione.

