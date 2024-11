Iran. Brutalnie zatrzymali studentkę uniwersytetu. Miała „niestosowny ubiór”

Władze Iranu po raz kolejny dokonały brutalnego aresztowania związanego z „niestosownym ubiorem”. Zatrzymano studentkę Islamskiego Uniwersytetu Azad w Teheranie za to, że rozebrała się do bielizny w geście protestu przeciwko restrykcyjnemu kodeksowi ubioru. Jej zachowanie zostało zarejestrowane na wideo i szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych.

Aresztowanie studentki w Iranie. Miała „niestosowny ubiór”

Według doniesień kobieta była wcześniej nękana przez członków paramilitarnej grupy Basij na terenie kampusu. Zerwano jej chustę z głowy i podarto ubranie, co skłoniło ją do wyrażenia protestu. Świadkowie zdarzenia, cytowani przez kanał Amir Kabir na mediach społecznościowych, potwierdzili te relacje. Irańska państwowa agencja prasowa Fars przekazała jednak, że studentka rozebrała się samodzielnie po rozmowie z ochroniarzami, którzy spokojnie ostrzegli ją przed naruszeniem zasad dotyczących ubioru.

Wydarzenie wywołało ostry sprzeciw Amnesty International, która wezwała do natychmiastowego uwolnienia studentki, domagając się zapewnienia jej dostępu do rodziny i prawnika. Organizacja zażądała również przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie zarzutów pobicia i przemocy seksualnej podczas jej aresztowania, a także pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za ten akt represji.

Głos zabrała również Mai Sato, specjalny sprawozdawca ONZ ds. Islamskiej Republiki Iranu, która zadeklarowała, że będzie monitorować rozwój sytuacji i reakcję władz irańskich. Jest to kolejny przypadek, który przypomina o surowych zasadach obyczajowych narzuconych kobietom w Iranie.

Protesty w 2022 roku pochłonęły setki ofiar

Obowiązkowe noszenie hidżabu w miejscach publicznych dla kobiet, zgodne z interpretacją prawa islamskiego, wciąż jest przedmiotem kontrowersji i sprzeciwu. Po śmierci Mahsy Amini w 2022 roku, która zmarła po aresztowaniu przez policję obyczajową za rzekome niewłaściwe noszenie chusty, Iran stał się areną masowych protestów przeciwko represjom wobec kobiet. Brutalna odpowiedź reżimu doprowadziła do śmierci setek osób i jeszcze bardziej zaostrzyła konflikt społeczny.

Przedstawiciel uniwersytetu Amir Mahjob twierdził, że zachowanie studentki było wynikiem „silnego stresu psychicznego”. W swoim oświadczeniu stwierdził również, że kobieta jest matką dwójki dzieci, znajduje się w separacji z mężem i wyraził nadzieję, że jej rodzina nie ucierpi z powodu rozgłosu. To podejście jest często stosowane przez irańskie władze w celu usprawiedliwienia działań represyjnych i tłumienia aktów sprzeciwu.

W obliczu kontrowersji Amnesty International oraz inne organizacje praw człowieka wezwały społeczność międzynarodową do interwencji i wywierania presji na irańskie władze.