Papież Franciszek przestrzega. Przypomniał słowa Jana Pawła II

17 grudnia papież Franciszek skończył 88 lat. Tego dnia w internetowym wydaniu „The New York Timesa”, w dziale „opinie – gościnne eseje”, został opublikowany tekst autorstwa Ojca Świętego.

Papież przestrzega. „Są to pokusy, na które nie są odporni nawet duchowni”

Papież Franciszek już na wstępie zaznaczył, że w życie każdego człowieka – w sposób nieuchronny – są wpisane różne smutki, ale stanowią one jednocześnie część każdej drogi nadziei i drogi do nawrócenia. Jak dodał, ważne, aby unikać pogrążania się w melancholii, aby nie skutkowała zgorzknieniem serca.

„Są to pokusy, na które nie są odporni nawet duchowni” – napisał papież, po czym sprecyzował, że księża bywają postrzegani bardziej jako urzędnicy niż pasterze, czy osoby wyniosłe, a nie przepełnione radością. „A to z pewnością nie jest dobre” – czytamy.

Papież o poczuciu humoru księży. Wspomniał o Janie Pawle II

Papież Franciszek przekonywał także, że księża mają „zapas dowcipów i zabawnych historii”, które potrafią całkiem dobrze opowiadać. Przypomniał przy okazji słowa Jana XXIII, który podczas jednej z rozmów powiedział: „Często zdarza się, że w nocy zaczynam myśleć o wielu poważnych problemach. Podejmuję wtedy odważną i zdecydowaną decyzję, że rano udam się na rozmowę z papieżem. Wtedy budzę się cały zlany potem... i przypominam sobie, że ja nim jestem”.

Franciszek wspomniał również o sytuacji, w której brał udział Jan Paweł II. Jak relacjonował papież, kiedyś do Karola Wojtyły – jeszcze jako kardynała – podszedł inny duchowny i postanowił zwrócić mu uwagę na sportowe aktywności, których się podejmuje. Chodziło o jeżdżenie na nartach, górskie wspinaczki, czy jazdę na rowerze. – Nie sądzę, by były to zajęcia pasujące do twojej roli – powiedział. – Ale czy wiesz, że w Polsce są to zajęcia praktykowane przez co najmniej 50 proc. kardynałów? – miał odpowiedzieć Jan Paweł II. „W Polsce było wówczas tylko dwóch kardynałów” – podsumował Franciszek.

W dalszej części artykułu papież zachęcał do tego, aby nie wpadać w narcyzm, a umieć śmiać się z siebie. W jego ocenie taka postawa skutkuje tym, że łatwiej jest patrzeć optymistycznie na codzienność.

