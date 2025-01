Skandale w Ukrainie. Zatrzymano trzech generałów i głównego psychiatrę ukraińskiej armii

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy (DBR) poinformowały w poniedziałek 20 stycznia o zatrzymaniu trzech generałów odpowiedzialnych za nieudaną obronę obwodu charkowskiego podczas rosyjskiej ofensywy w maju 2024 r.

Trzech generałów aresztowanych

Chodzi o byłego dowódcę grupy operacyjno-taktycznej (OTU) „Charków” generała brygady Jurija Hałuszkina, byłego dowódcę 125. Samodzielnej Brygady Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy generała Artura Horbenkę oraz byłego dowódcę 415. batalionu strzeleckiego pułkownika Ilję Łapina.

Według śledztwa generałowie nie przygotowali obrony obszarów przygranicznych obwodu charkowskiego i stracili kontrolę nad bitwą podczas powtarzającej się ofensywy Rosjan na centrum regionu. Nie wykorzystali też całego arsenału możliwych środków do odparcia i zatrzymania natarcia agresora. Doprowadziło to do zajęcia części terytorium wschodniego regionu Ukrainy, gdzie obecnie toczą się zacięte walki. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.

Kolejne zatrzymanie w ukraińskim wojsku

We wtorek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała z kolei o zatrzymaniu głównego psychiatry ukraińskiej armii, który ukrył posiadanie aktywów o wartości ponad miliona dolarów. Oskarżony nie zamieścił odpowiedniej informacji w swoim oświadczeniu majątkowym.

Zamiast tego dom, trzy mieszkania, dwie działki, cztery samochody i inne mienie zapisywał na żonę, córki, synów i inne nieuprawnione osoby. Podczas przeszukania u mężczyzny znaleziono też 152 tys. dolarów i 34 tys. euro w gotówce. Głównemu psychiatrze także grozi 10 lat pozbawienia wolności.

Afery w Ukrainie. Żołnierze nie ukrywają swojego oburzenia

Interia zapytała o kolejne skandale ukraińskiego żołnierza biorącego aktywny udział w misjach bojowych w Donbasie. Wład Sotnikow przyznał, że kwestia korupcji jest przedmiotem wielu dyskusji wśród żołnierzy, którzy nie ukrywają oburzenia i domagają się błyskawicznych zmian.

– Uważam każdego, kto nielegalnie wzbogacił się w czasie wojny za „zdrajcę Ojczyzny” i zgodnie z prawem wojennym wymierzyłbym mu najsurowszą karę. Wprowadziłbym również kary publiczne, aby inni, którzy planują to samo, już wcześniej zrozumieli, co ich czeka – powiedział wojskowy. Markjan Łopaczak z 45. oddzielnej brygady artylerii dodał, że tego typu informacje negatywnie „wpływają na morale żołnierzy będących w okopach”.

Czytaj też:

Trump stawia ultimatum Putinowi. „Możemy to zrobić w łatwy lub trudny sposób”Czytaj też:

Zełenski w Davos. Poruszył temat „nowego porządku świata”