Ministerstwo potwierdza. Polka była na pokładzie

Przypomnijmy, że w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego w Stanach Zjednoczonych doszło do katastrofy lotniczej. Samolot pasażerski należący do linii lotniczych American Airlines, który leciał z Wichita do Waszyngtonu, zderzył się z wojskowym helikopterem Black Hawk. Na pokładzie maszyny było 60 pasażerów oraz czterech członków załogi. Z kolei w helikopterze znajdowało się trzech żołnierzy.

W trakcie konferencji prasowej Donald Trump ogłosił, że nikt nie przeżył katastrofy. Amerykańskie służby podały, że do tej pory z rzeki Potomak wyłowiono 40 ciał.

Wśród ofiar obywatelka Polski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że w katastrofie straciła życie Justyna Magdalena Beyer, posiadająca polskie obywatelstwo, oraz jej dwunastoletnia córka Brielle. Wcześniej nieoficjalnie donosiło o tym RMF FM.

– Wśród ofiar jest Justyna Magdalena Beyer, z domu Witkowska, posiadała polski paszport wydany w 1999 roku – przekazał rzecznik MSZ, Paweł Wroński, w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Dodał, że pełna lista ofiar jest nadal opracowywana.

Justyna Beyer wraz z córką mieszkały w miejscowości Aldie pod Waszyngtonem. Wracały z Wichita, gdzie Brielle uczestniczyła w treningach łyżwiarstwa figurowego. Była jedną z utalentowanych zawodniczek amerykańskiej drużyny i zdobywała wyróżnienia w międzynarodowych konkursach. O ich tragicznej śmierci jako pierwszy poinformował polonijny serwis zzaoceanu.com.

Katastrofa pochłonęła również życie innych sportowców, w tym młodych łyżwiarzy pochodzących między innymi z Rosji i Chin.

