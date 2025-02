Trump i Putin rozmawiają o Ukrainie. Jest reakcja polskich władz

12 lutego Donald Trump i Władimir Putin przez 90 minut rozmawiali o konieczności zakończenia wojny w Ukrainie i zgodzili się na natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji pokojowych. Prezydent USA przekazał dziennikarzom, że planuje serię spotkań z przywódcą Rosji.

Trump rozmawia z Putinem o zakończeniu wojny

– Spodziewamy się, że przyjedzie tu (do USA), a ja pojadę tam (do Rosji) i spotkamy się też, prawdopodobnie, po raz pierwszy w Arabii Saudyjskiej – oświadczył Donald Trump. Stwierdził, że miałoby to nastąpić „w niezbyt odległej przyszłości”, a w spotkaniu uczestniczyłby następca tronu Arabii Saudyjskiej, książę Muhammad ibn Salman.

Strona amerykańska jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji zaznaczyła, ze powrót Ukrainy do granic sprzed 2014 roku to mało realny scenariusz. Sekretarz obrony USA stwierdził też, że członkostwo Ukrainy w NATO nie jest realistycznym wynikiem rozmów pokojowych. W odpowiedzi na słowa Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział gotowość do współpracy w negocjacjach.

Wojna w Ukrainie. Oświadczenie Weimar+ ws. negocjacji

Na ruch Trumpa zareagowały też kraje europejskie, w tym Polska. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski opublikował w mediach społecznościowych wspólne oświadczenie ze spotkania państw Trójkąta Weimarskiego plus Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania.

„Jesteśmy gotowi zwiększyć nasze wsparcie dla Ukrainy. Angażujemy się w jej niepodległość, suwerenność i terytorialną integralność w obliczu rosyjskiej wojny agresywnej” – czytamy.

„Naszym wspólnym celem jest wspieranie Ukrainy do momentu osiągnięcia sprawiedliwego, wszechstronnego i trwałego pokoju. Pokoju, który zadba o interesy Ukrainy oraz nasze własne. Oczekujemy przedyskutowania rozwiązania wspólnie z naszymi amerykańskimi sojusznikami” – czytamy dalej.

„Naszym wspólnym celem powinno być ustawienie Ukrainy w pozycji siły. Ukraina i Europa muszą brać udział w negocjacjach. Ukrainie powinno się dostarczyć silnych gwarancji bezpieczeństwa. Sprawiedliwy i trwały pokój w Ukrainie jest koniecznym warunkiem dla silnego bezpieczeństwa transatlantyckiego” – podkreślała grupa Weimar+.

„Pamiętamy o tym, że bezpieczeństwo kontynentu europejskiego to nasza wspólna odpowiedzialność. Pracujemy więc wspólnie, by wzmocnić nasze kolektywne możliwości obronne” – zaznaczono na koniec oświadczenia.

Donald Tusk skomentował ustalenia Putina z Trumpem

Własny komentarz do rozmów Trumpa z Putinem w języku angielskim opublikował też premier Donald Tusk. „Wszystko, czego potrzebujemy, to pokój. SPRAWIEDLIWY POKÓJ. Ukraina, Europa i Stany Zjednoczone powinny pracować nad nim wspólnie. WSPÓLNIE” – pisał na X, powtarzając kluczowe hasła.

