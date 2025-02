Zełenski gorzko o rozmowie Trumpa z Putinem. Zwrócił uwagę na jedną rzecz

Zełenski powiedział, że obawy dotyczą potencjalnych decyzji podejmowanych ponad głowami ukraińskich władz, co mogłoby skutkować niekorzystnymi dla Ukrainy ustaleniami.

Putin, Trump i negocjacje ponad głową Zełenskiego. Prezydent Ukrainy bije na alarm

W wywiadzie dla brytyjskiego tygodnika „The Economist” Zełenski podkreślił, że mimo upływu trzech tygodni od objęcia urzędu przez Trumpa, nie otrzymał jasnych informacji na temat jego planów wobec Ukrainy.

„Z pewnością nie ma on gotowego planu pokojowego, skoro nie konsultował go ze stroną ukraińską” – zauważył Zełenski.

Wyraził również zaniepokojenie możliwością manipulacji informacjami w przypadku bezpośrednich negocjacji między USA a Rosją:

„Jeśli Rosja zostanie sama z Ameryką, Putin z Trumpem i ich zespoły będą dostawali manipulujące informacje” – powiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski zwrócił także uwagę na wypowiedzi amerykańskiego sekretarza stanu Marca Rubio, który sugerował konieczność ustępstw zarówno ze strony Kijowa, jak i Moskwy w dążeniu do pokoju. Prezydent Ukrainy podkreślił, że choć jest gotów do negocjacji, to jedynie gwarancje bezpieczeństwa mogą powstrzymać Rosję przed kolejną agresją.

Administracja Trumpa nie jest zainteresowana Ukrainą

Zełenski wyraził nadzieję, że nadchodząca Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa stanie się impulsem dla administracji Trumpa do podjęcia konkretnych działań na rzecz wsparcia Ukrainy. Jednak biorąc pod uwagę dotychczasowe wypowiedzi Trumpa i jego zastępcy, J.D. Vance’a, nastroje pozostają pesymistyczne.

Vance w przeszłości stwierdził, że „zupełnie nie obchodzi go, co się stanie z Ukrainą”, co budzi dodatkowe obawy w Kijowie.

Ostrzeżenia przed wykluczeniem Ukrainy z negocjacji

Prezydent Ukrainy przestrzegł przed podejmowaniem decyzji dotyczących jego kraju bez jego udziału, podkreślając, że takie działania byłyby zgodne z intencjami Putina. Zełenski zaznaczył, że zachodni przywódcy skupiający się wyłącznie na sprawach krajowych nie dostrzegają realiów wojny:

„Nikt nie rozumie, czym jest wojna, zanim przyjdzie do jego domu. Nie chcę nikogo straszyć. Ona przyjdzie. Przedstawiam tylko fakty” – ostrzegł Zełenski.

Dodał również, że Rosja intensywnie rozbudowuje swoje siły zbrojne i w przyszłości może zagrozić nie tylko Ukrainie, ale także innym krajom europejskim, takim jak Litwa czy Polska.

Według danych przedstawionych przez Zełenskiego Rosja dysponuje obecnie 220 brygadami liczącymi od 3500 do 5000 żołnierzy każda, podczas gdy Ukraina ma 110 brygad, a Europa jedynie 80.

„Rozumiecie, co się dzieje? Bez Ukrainy Europa znajdzie się pod okupacją” – podsumował prezydent.

Perspektywy polityki USA wobec Ukrainy

Analiza Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wskazuje, że niezależnie od wyniku wyborów prezydenckich w USA celem nowych władz będzie doprowadzenie do jak najszybszego zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Jednak podejście do ewentualnych negocjacji pokojowych i potencjalnych ustępstw Ukrainy na rzecz Rosji może się różnić w zależności od administracji. Administracja Trumpa może naciskać na szybsze zakończenie konfliktu, nawet kosztem ustępstw ze strony Kijowa, podczas gdy administracja Kamali Harris mogłaby wykazywać większą ostrożność w tej kwestii.

Reakcje międzynarodowe na rozmowy Trumpa z Putinem

Niedawna rozmowa telefoniczna między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem, podczas której uzgodniono „natychmiastowe” rozpoczęcie negocjacji pokojowych, wywołała mieszane reakcje na arenie międzynarodowej.

Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock podkreśliła, że pokój można osiągnąć tylko wspólnie, z udziałem Ukrainy i Europejczyków.

„Musimy wspólnie podążać tą drogą, aby pokój powrócił do Europy” – powiedziała Baerbock.

Z kolei łotewska minister spraw zagranicznych Baiba Braze zaznaczyła, że ukraińska reprezentacja w jakichkolwiek rozmowach pokojowych jest niezwykle ważna. Obawy dotyczące potencjalnego wykluczenia Ukrainy z procesu negocjacyjnego są więc podzielane przez innych europejskich przywódców.

