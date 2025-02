Białoruś przerzuci wojska koleją na dużą skalę? Są szczegóły tajnej operacji

Społeczność Białoruskich Kolejarzy zaznacza, że otrzymuje coraz więcej informacji o formowaniu oddziałów wojskowych na terenie kraju. Dodano, że biorąc pod uwagę liczbę planowanego taboru, to proponowane transporty wojskowe mogą mieć dość dużą skalę. Jak przypomniano, od początku lutego w Białorusi trwa tzw. test gotowości bojowej białoruskiej armii, w ramach którego wykorzystano tabor kolejowy do transportu kontyngentu wojskowego, sprzętu i amunicji.

Od połowy lutego pod Mińskiem trwa selekcja wagonów pasażerskich na zlecenie Ministerstwa Obrony Białorusi. Złożono też wnioski o przydział odpowiednich wagonów towarowych do transportu sprzętu wojskowego i amunicji. Do 25 lutego przygotowano 48 wagonów pasażerskich do przydziału do różnych stacji Kolei Białoruskich, zlokalizowanych w pobliżu dużych jednostek wojskowych i obiektów strategicznych, w których formowane i włączane są pułki wojskowe.

Białoruś. Kolejarze ujawniają szczegóły tajnych ćwiczeń przerzutu wojsk

W celu przeniesienia kontyngentu wojskowego celowo wybrano i przydzielono takie wagony pasażerskie, które nie były w najlepszym stanie technicznym, ale które były dopuszczone do przywozów, aby taboru kolejowego „nie było szkoda”. Społeczność Białoruskich Kolejarzy wyjaśnia, że biorąc pod uwagę gotowość do zagospodarowania wspomnianych 48 wagonów i to, jak wygląda standardowy pociąg wojskowy, to może zostać utworzonych nawet 16 składów.

„Należy zauważyć, że dla Sił Zbrojnych Białorusi jest to dość znaczące wydarzenie pod względem szacowanej wielkości transportów wojskowych” – czytamy. Większość wagonów została już wysłana do stacji docelowych. Zorganizowanie na dość dużą skalę przerzutu wojsk białoruskich koleją wiąże się ze znacznie zwiększonym poziomem tajności praktycznie we wszystkich sferach Kolei Białoruskich.

