To pytanie od reportera nie spodobało się Zełenskiemu. „Ma pan z tym problem?”

W piątek odbyły się ukraińsko-amerykańskie rozmowy w Gabinecie Owalnym Białego Domu (Waszyngton). Atmosfera spotkania była niezwykle napięta.

Po burzliwej dyskusji, w której uczestniczył też wiceprezydent James David Vance, przyszedł czas na pytania od dziennikarzy. Jedno z nich nie przypadło do gustu Zełenskiemu.

„Dlaczego nie nosi pan garnituru?”

Jeden z reporterów zapytał prezydenta Ukrainy, „dlaczego nie nosi garnituru”. – Posiada pan garnitur? – dopytywał, co Zełenski odebrał jako wścibskie. Najprawdopodobniej chodziło o sugestię, że swoim strojem polityk nie okazuje szacunku. – Ma pan z tym problem? – odpowiedział pytaniem. Następnie wyjaśnił, że włoży publicznie eleganckie odzienie, „kiedy wojna się skończy”. – Może taki, jaki ma pan. Może jakiś lepszy. Zobaczymy. Może jakiś tańszy – ironizował.

28 lutego przywódca Ukrainy nie podpisał umowy w sprawie metali ziem rzadkich ze Stanami Zjednoczonymi. Po gorącej wymianie zdań – według dziennikarzy Fox News – Trump miał poprosić Zełenskiego o opuszczenie swojego gabinetu.

Wkrótce opublikował na platformie TRUTH Social krótkie podsumowanie spotkania z przedstawicielem Kijowa.

Trump podsumowuje rozmowy. „Zełenski nie jest gotowy na pokój”

„Mieliśmy dziś bardzo znaczące spotkanie w Białym Domu. Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy, których nigdy nie można by zrozumieć bez rozmowy pod takim ostrzałem i presją. To zadziwiające, co wychodzi z emocji” – ocenia Trump.

47. prezydent Ameryki napisał, że „ustalił, iż prezydent Zełenski nie jest gotowy na pokój, jeśli Ameryka będzie w to zaangażowana, ponieważ uważa, że zaangażowanie USA daje mu dużą przewagę w negocjacjach”. Trump zapewnił, że „nie chce przewagi, ale pokoju”.

„Zlekceważył Stany Zjednoczone w ich cennym Gabinecie Owalnym. Może wrócić, gdy będzie gotowy na pokój” – zakończył wpis.

