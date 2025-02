Cios USA w Rosję. Donald Trump kontynuuje politykę Joe Bidena

Biały Dom w czwartek 27 lutego 2025 r. ogłosił przedłużenie stanu wyjątkowego w Ukrainie, co automatycznie przedłuża sankcje nałożone na Rosję. W oświadczeniu podkreślono, że sankcje pozostają w mocy ze względu na „nadzwyczajne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej USA”, jakie stanowią działania i polityka rosyjskich władz wobec Ukrainy.

W tym kontekście wspomniano również o „próbie aneksji Krymu i użyciu siły w Ukrainie”. Według Białego Domu to, co robi Kreml, w dalszym ciągu podważa demokratyczne procesy i instytucje w Ukrainie, a także zagraża jej pokojowi, bezpieczeństwu, stabilności, suwerenności i integralności terytorialnej. Sankcje na Rosję zostały po raz pierwszy nałożona właśnie w 2014 r. przez Baracka Obamę, po próbie aneksji Krymu.

USA przedłużają stan wyjątkowy w Ukrainie. Sankcje na Rosję będą obowiązywać przez kolejny rok

Następnie były rozszerzane za pomocą kilku rozporządzeń wykonawczych w 2018 i 2022 r. Obecnie przedłużenie stanu wyjątkowego w Ukrainie oznacza, że sankcje pozostaną w mocy co najmniej do marca 2026 r. W komunikacie zaznaczono również, że restrykcje obejmą także ograniczenia gospodarcze wobec osób fizycznych, firm i sektorów rosyjskiej gospodarki, a także środki finansowe mające na celu osłabienie zdolności Moskwy do prowadzenia wojny w Ukrainie.

Donald Trump tym ruchem zdecydował się kontynuować politykę swojego poprzednika Joe Bidena w tej kwestii, który także przedłużał sankcje rok temu. Aktualny prezydenta USA podkreślił, że zniesienie restrykcji wobec Rosji nie wchodzi obecnie w grę, ale nie wykluczył takiej możliwości w przyszłości. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent mówił niedawno, że Stany Zjednoczone mogą warunkować decyzję ws. ograniczeń w zależności od gotowości Rosji do negocjacji.

