Tajemnicze zaginięcie 2,5-latka poruszyło całą Europę. Szokujący zwrot w sprawie

2,5-letni Emile Soleil zaginął w lipcu 2023 r. podczas pobytu u swoich dziadków we francuskich Alpach. Rozpoczęto długie poszukiwania, które z zapartym tchem śledziła cała Europa. Kilkaset osób przeczesało obszar w odległości pięciu kilometrów od miejsca zaginięcia chłopca. Wioska Le Haut-Vernet została nawet na jakiś czas zamknięta, ale mimo kolejnych miesięcy przełom nie nadchodził. Szczątki 2,5-latka znalazła dopiero para turystów w kwietniu 2024 r.

Znajdowały się niecałe dwa kilometry od domu dziadków Emile’a. Badanie wykazało, że chłopiec nie został pochowany, a jego ciało było pozostawione na działanie sił natury. Prokuratura spekulowała wtedy, że przyczyną zgonu 2,5-latka mógł być upadek, nieumyślne spowodowanie śmieci lub morderstwo. Pogrzeb Emile’a odbył się w lutym tego roku. Teraz Sky News donosi, że dziadkowie chłopca i ich dwójka z dziewięciorga dorosłych dzieci zostali aresztowani.

Francja. Sprawa 2,5-letniego Emile’a Soleil. Aresztowano dziadków i ich dwoje dorosłych dzieci

Cała czwórka usłyszała zarzut zabójstwa w afekcie i ukrywania zwłok. Policja przeszukała dom dziadków 2,5-latka w Prowansji i zajęła co najmniej jeden samochód i przyczepę używaną do przewozu koni. Wątek dziadka przewijał się jako jedna z hipotez ws. zaginięcia Emile’a. Wszystko przez to, że mężczyzna był przesłuchiwany w latach 90. ws. domniemanej przemocy i napaści seksualnej w prywatnej szkole.

Jednym z przełomów miała być doniczka ustawiona w pobliżu kaplicy, wewnątrz której znaleziono ślady krwi. Według Le Parisien śledczy przez kilka ostatnich miesięcy mieli podsłuchiwać rozmowy telefoniczne między rodzicami chłopca i dziadkami ze strony matki. Prokuratura zaznaczyła, że śledztwo jest w toku i nie wykluczyła, że zostanie wydany kolejny komunikat w tej sprawie.

