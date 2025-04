Zapadła decyzja, Korea Południowa i USA mają nowy plan. Chodzi o Pjongjang

Przed kongresem stanął generał Xavier Brunson, który opowiadał o zacieśnianiu się relacji wojskowych Moskwy i Pjongjangu. Zdaniem eksperta rozszerzona współpraca pomiędzy państwami rządzonymi przez kolejno Władimira Putina i Kim Dzong Una może przyspieszyć postępy w programie atomowym Korei Północnej.

Wojskowy zdradził, że w ciągu ostatnich paru lat planiści z USA i KOR opracowywali nowe wytyczne, które testowane były i weryfikowane w trakcie ćwiczeń odbywających się dwa razy w roku. Uczestniczą w nich żołnierze Stanów Zjednoczonych, jak i Korei Południowej (chodzi m.in. o Freedom Shield czy Ulchi Freedom Shield – oba wydarzenia mają na celu poprawę obronności w Azji Wschodniej). W nowym planie wzięto pod uwagę niepokojący program armii Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, którego częścią jest stworzenie pocisków międzykontynentalnych (rakiet balistycznych o zasięgu powyżej 5,5 tysiąca kilometrów – według amerykańskiej i natowskiej klasyfikacji).

OPLNA 5022

Południowokoreańska agencja prasowa Yonhap podaje, że nowy plan nosi nazwę OPLNA 5022. Przewiduje reakcje na ewentualne użycie broni masowego rażenia przez KRLD – w tym prewencyjne ataki na kluczowe obiekty (między innymi zakłady produkcji materiałów jądrowych czy bazy rakietowe), a także działania obronne i kontraatakujące.

Kim Dzong Un wszystko nadzorował. Żołnierze wystrzelili pocisk

Pod koniec lutego informowaliśmy o ćwiczeniach wojskowych, w trakcie których wystrzeliwano strategiczne pociski manerwujące. Nadzorował to sam dyktator Kim, który poinformował przy okazji o pełnej gotowości do użycia potencjału nuklearnego, co uznał za najskuteczniejszą obronę kraju.

O wydarzeniu informowała m.in. Koreańska Centralna Agencja Prasowa. Rakietę wystrzelono w pobliżu zachodnich wybrzeżu Półwyspu Koreańskiego. Warto dodać, że było to czwarte w 2025 roku wystrzelenie pocisku manewrującego przez Pjongjang.

Czytaj też:

Papież Franciszek zaskoczył strojem. Media oceniły to jednoznacznieCzytaj też:

Szef MON milczał ws. relokacji wojsk USA z Jasionki. „Amerykanie bardzo nas o to prosili”