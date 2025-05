Komisja Europejska pozwała Polskę przed TSUE. Dwukrotnie

Komisja Europejska pozwała Polskę oraz Czechy, Cypr, Hiszpanię i Portugalię za niewdrożenie Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Nasz kraj nie wyznaczył nawet koordynatora ds. usług cyfrowych i nie nadała mu uprawnień do działania w związku z DSA, co zrobiły pozostałe pozwane państwa.

Polska pozwana przez Komisję Europejską

Kraje UE miały czas na wyznaczenie wspomnianego koordynatora do 17 lutego 2024 roku. „Koordynatorzy ds. usług cyfrowych, współpracujący z Komisją, mają zasadnicze znaczenie dla nadzorowania i egzekwowania przepisów Aktu o usługach cyfrowych oraz dla zapewnienia jednolitego stosowania tego rozporządzenia w całej Unii” – zaznaczała Komisja Europejska.

DSA to dokument, który zajmuje się zasadami moderowania treści internetowych, m.in. oznaczania materiałów politycznych czy wzmacniania konkretnych narracji w sieci.

Drugi pozew z tego samego dnia dotyczył nieprzedstawienia harmonogramu wdrażania nowych opłat drogowych, uwzględniających emisję CO2. Oprócz naszego kraju, obowiązku tego nie dopełniły jeszcze Grecja i Bułgaria.

Polska nie dopełniła obowiązku

Chodzi o przepisy różnicujące opłaty drogowe w odniesieniu do emisji dwutlenku węgla. Termin na przedstawienie harmonogramu wyznaczono do 25 marca 2024 roku. Nowe zasady w założeniu miały przyczynić się do promowania na europejskich drogach pojazdów, które emitują mniejsze ilości CO2.

Zmiana nazywana była też dyrektywą o „eurowiniecie” z 2022 roku. Wcześniej przepisy emisyjne dotyczyły tylko samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. Unia postanowiła rozszerzyć to na wszystkie pojazdy. Jednocześnie wprowadzono wobec pojazdów ciężkich obowiązkowe stosowanie opłat z tytułu kosztów zewnętrznych za zanieczyszczanie powietrza.

