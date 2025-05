Będzie rozmowa Trump-Putin. Prezydent USA podał datę

Zapowiedź rozmowy z przywódcami Rosji i Ukrainy Donald Trump przekazał w sobotę we wpisie na należącym do niego portalu społecznościowym Truth.

Pierwszą z rozmów będzie ta z Władimirem Putinem. Odbyć ma się ona o godz. 10. Choć prezydent Stanów Zjednoczonych nie zaznaczył tego, najpewniej chodzi o czas waszyngtoński – godz. 16 czasu polskiego.

„Tematami rozmowy będą: zatrzymanie »krwawej jatki«, która zabija średnio ponad 5 tys. rosyjskich i ukraińskich żołnierzy tygodniowo, oraz handel” – poinformował Donald Trump.

Po zakończeniu rozmowy z prezydentem Rosji, Donald Trump zadzwonić ma do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz do „różnych członków NATO”. Nie wiadomo, czy będzie to jedna szersza rozmowa, ani o jakich członkach sojuszu mowa.

„Mam nadzieję, że będzie to produktywny dzień, nastąpi zawieszenie broni, a ta bardzo brzydka wojna, wojna, która nigdy nie powinna mieć miejsca, zakończy się. Niech bóg błogosławi nas wszystkich” – czytamy we wpisie prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Rozmowa Trump-Putin. Wcześniej wspominano o spotkaniu

Rozmowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem może mieć związek z piątkową wypowiedzią prezydenta Stanów Zjednoczonych, w której wyraził on chęć spotkania się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. – Musimy się spotkać – mówił dziennikarzom.

– On i ja musimy się spotkać i myślę, że to rozwiążemy, a może i nie, ale przynajmniej będziemy to wiedzieć. A jeśli nie rozwiążemy tego, to będzie bardzo ciekawie – stwierdził Donald Trump.

Na konieczność spotkania Trump-Putin wskazywał szef amerykańskiej dyplomacji, sekretarz stanu USA Marco Rubio, który w jednej z wypowiedzi dotyczących rozmów pokojowych w Stambule stwierdził, że nie wiąże z nimi wielkich nadziei.

– Nie sądzę, żebyśmy osiągnęli przełom, dopóki prezydent Trump i prezydent Putin nie podejmą bezpośrednio tej kwestii – mówił, wyrażając przy tym nadzieję, że się myli.

Czytaj też:

Szef NATO o Władimirze Putinie. „Jest w tarapatach, popełnił wielki błąd”Czytaj też:

Spotkanie w Stambule bez przełomu. Tusk i Merz ostro o postawie Rosji