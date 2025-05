Trump rozmawiał z Putinem przez dwie godziny. „Rosja jest gotowa”

Donald Trump i Władimir Putin przez około dwie godziny rozmawiali telefonicznie o porozumieniu pokojowym i dążeniach do zakończenia wojny w Ukrainie. Agencja informacyjna TASS potwierdziła, że rozmowa zaczęła się o godzinie 16. Wcześniej prezydent USA miał rozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim i pytać go, które kwestie poruszyć podczas połączenia z przywódcą Rosji.

Putin po rozmowie z Trumpem: Rosja jest gotowa

Zełenski miał przekazać Trumpowi, że kluczowe są zwłaszcza 30-dniowe zawieszenie broni, sojusz amerykańsko-ukraiński oraz przyszłe spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy, w którym miałby uczestniczyć także Trump. Amerykański prezydent po zakończeniu rozmowy z Putinem był dobrej myśli.

– Rosja jest gotowa współpracować z Ukrainą nad memorandum, obejmującym zawieszenie broni – przekazał dziennikarzom prezydent Federacji Rosyjskiej. – Moskwa i Kijów muszą znaleźć kompromisy, które będą odpowiadać wszystkim stronom – dodawał. Samą rozmowę z Trumpem podsumował jako „znaczącą, szczerą i bardzo pożyteczną”. Podziękował też amerykańskiemu prezydentowi za zaangażowanie we wznowienie bezpośrednich negocjacji Kremla z Kijowem.

Trump: Znakomity duch rozmowy

Donald Trump po rozmowie ogłosił, że „Rosja i Ukraina natychmiastowo rozpoczną negocjacje zmierzające do zawieszenia ognia, a co ważniejsze, do zakończenia wojny”.

„Warunki zostaną wynegocjowane przez obie strony, bo tylko tak może być, ponieważ znają one szczegóły negocjacji, których nikt inny nie były świadomy” – zaznaczał Trump na platformie Truth Social. „Ton oraz duch rozmowy były znakomite” – podkreślał polityk.

Trump podchodził do rozmów z optymizmem

Donald Trump nie krył, że po poniedziałkowej rozmowie spodziewał się wiele. „Tematami rozmowy będą: zatrzymanie »krwawej jatki«, która zabija średnio ponad 5 tys. rosyjskich i ukraińskich żołnierzy tygodniowo, oraz handel” – zapowiadał.

„Mam nadzieję, że będzie to produktywny dzień, nastąpi zawieszenie broni, a ta bardzo brzydka wojna, wojna, która nigdy nie powinna mieć miejsca, zakończy się. Niech bóg błogosławi nas wszystkich” – zapowiadał jeszcze przed rozpoczęciem połączeń telefonicznych.

