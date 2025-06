Netanjahu zostawił notatkę w Ścianie Płaczu. Jej treść szokuje

W czwartek 12 czerwca szef rządu Izraela został sfotografowany przed Ścianą Płaczu w Jerozolimie. Polityk wkładał w szczelinę między kamiennymi blokami zapisaną przez siebie kartkę. W piątek 13 czerwca biuro premiera opublikowało zdjęcie notatki.

Izrael zaatakował Iran. Co Netanjahu zapisał przy Ścianie Płaczu?

Okazuje się, że na wspomnianej kartce zamieszczono cytat z Tory, z Księgi Liczb 23:23. „Oto lud powstanie jak silny lew, jak młody lew się podnosi; nie położy się, aż pożre zdobycz i wypije krew zabitych” – brzmi całość.

Wiadomość zapisana przez Netanjahu na kartce to część wyroczni mezopotamskiego proroka Balaama, przepowiadającego powstanie potężnego państwa Izrael. Biblijna postać porównuje ten naród do lwa, który nie uspokoi się, dopóki nie zaspokoi swojego głodu.

Izraelskie media przypuszczają, że wizyta Netanjahu przy Ścianie Płaczu mogła stanowić część działań odwracających uwagę i obniżającą czujność wroga przed piątkowym atakiem. Inna interpretacja mówi o zaplanowanym, symbolicznym geście, obliczonym na zyskanie poparcia własnych obywateli do wojny z Iranem.

Izraelski zmasowany atak na Iran

Według rzecznika Sił Obronnych Izraela, w nocnych nalotach na Iran uczestniczyło ponad 200 izraelskich samolotów. Maszyny te odpaliły ponad 300 pocisków, które uderzyć miały w około 100 celów. Podkreśla się, że w wyniku tych działań zginęło 3 najwyższych rangą irańskich dowódców oraz przynajmniej 6 naukowców uczestniczących w irańskim programie jądrowym.

Strona izraelska tłumaczyła atak koniecznością obrony przed irańską bronią atomową. Miał to być cios wyprzedzający, uniemożliwiający stworzenie głowic nuklearnych, które w przyszłości miały być wymierzone w Izrael. Jerozolima twierdzi, że Teheran posiada wystarczającą ilość wzbogaconego uranu, by stworzyć co najmniej 9 bomb atomowych.

