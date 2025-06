Donald Trump ostrzega Iran. „Zróbcie to, zanim będzie za późno”

Wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych skierowany do władz Iranu pojawił się koło południa czasu polskiego. „Dałem Iranowi szansę za szansą na zawarcie umowy. Powiedziałem im, najmocniej jak mogłem, żeby »po prostu to zrobili«, ale bez względu na to, jak bardzo się starali, bez względu na to, jak blisko byli, po prostu nie mogli tego zrobić” — przekazał Donald Trump.

I dalej: „Powiedziałem im, że będzie to o wiele gorsze niż wszystko, co wiedzieli, przewidywali lub co im powiedziano, że Stany Zjednoczone produkują najlepszy i najbardziej śmiercionośny sprzęt wojskowy na świecie, zdecydowanie, a Izrael ma go dużo, a jeszcze więcej będzie — i wiedzą, jak go używać”.

Donald Trump: Kolejne zaplanowane ataki będą jeszcze brutalniejsze

Jak stwierdził amerykański prezydent, „niektórzy irańscy radykałowie mówili odważnie, ale nie wiedzieli, co się wydarzy” i dzisiaj „wszyscy są już martwi”. „A będzie tylko gorzej!” — zapowiedział Donald Trump.

„Doszło już do wielkiej śmierci i zniszczeń, ale wciąż jest czas, aby zakończyć tę rzeź, a kolejne zaplanowane ataki będą jeszcze brutalniejsze. Iran musi zawrzeć umowę, zanim nic nie zostanie, i uratować to, co kiedyś było znane jako Imperium Irańskie. Koniec ze śmiercią, koniec ze zniszczeniem, po prostu zróbcie to, zanim będzie za późno. Niech Bóg was wszystkich błogosławi!” — czytamy.

Czytaj też:

Iran szykuje odwet. Gen. Roman Polko dla „Wprost”: Sytuacja jest ekstremalnie niebezpiecznaCzytaj też:

Szef MON zapytany o ewakuację Polaków. „Wojsko jest gotowe”

Wkrótce więcej informacji