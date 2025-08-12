Pokój w Ukrainie? Unia mówi jednym głosem. Poza jednym krajem

Jedynym państwem, które nie podpisało się pod dokumentem, są Węgry.

Deklaracja powstała w nocy z poniedziałku na wtorek i ma pokazać jedność Europy przed piątkowym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce.

„My, przywódcy UE, z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki prezydenta Trumpa zmierzające do zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju i bezpieczeństwa dla Ukrainy” – napisali unijni liderzy, wyrażając poparcie dla działań Donalda Trumpa, które mają zakończyć rosyjską agresję i doprowadzić do trwałego pokoju w Ukrainie.

Bez Ukrainy nie ma rozmów o pokoju

Przywódcy podkreślili, że to naród ukraiński powinien decydować o swojej przyszłości. „Drogi do pokoju na Ukrainie nie da się wyznaczyć bez Ukrainy. Sensowne negocjacje mogą odbywać się jedynie w kontekście zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych” – czytamy w oświadczeniu.

Liderzy UE zaznaczyli też, że wojna w Ukrainie zagraża bezpieczeństwu całej Europy, a każde rozwiązanie dyplomatyczne musi chronić interesy Ukrainy i państw Unii.

Dalsze wsparcie i gwarancje bezpieczeństwa

„Unia Europejska, we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i innymi podobnie myślącymi partnerami, będzie nadal udzielać Ukrainie wsparcia politycznego, finansowego, gospodarczego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego, ponieważ Ukraina korzysta ze swojego niezbywalnego prawa do samoobrony” – dodano.

W oświadczeniu znalazła się też zapowiedź utrzymania sankcji wobec Rosji i wprowadzenia nowych, jeśli będzie taka potrzeba.

Deklarację opublikowano dzień przed spotkaniem przywódców UE z prezydentem USA. W środę – z inicjatywy kanclerza Niemiec Friedricha Merza – do rozmów mają zasiąść między innymi Wołodymyr Zełenski, Donald Trump i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

