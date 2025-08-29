Łukaszenka chce stworzyć „super ziemniaka”. Wszystko przez zarazę

Aleksandr Łukaszenka 28 sierpnia udał się z roboczą wizytą do obwodu mohylewskiego, gdzie odwiedził jedno z gospodarstw w powiecie kirowskim. Jednym z głównych tematów były ziemniaki. Prezydent Białorusi zwrócił uwagę, że pogoda w tym roku nie zawsze była sprzyjająca rolnikom. – W tym roku wiosną były liczne przymrozki. Przez całe lato padały ulewne deszcze, a potem pojawiła się wczesna mgła i zaraza ziemniaczana (Phytophthora – red.) – mówił Łukaszenka.

Białoruś. Aleksandr Łukaszenka chce ziemniaka odpornego na Phytophthora

– Czy mamy odmiany równie odporne na tę zarazę ziemniaka? Musimy stworzyć normalną odmianę – dodał białoruski przywódca. Łukaszenka przypomniał, że przy Narodowej Akademii Nauk działa cały Instytut Uprawy Ziemniaków. Prezydent Białorusi wymieniał uprawy ziemniaków, które uczestnicy wizyty widzieli podczas spotkania: „Skarb”, „Manifest”, „Lasunak”, „Briz”, czy „Pierwiosnek”.

– Teraz pojawiła się egzotyka. Pojawił się u was „Szafir” z fioletowym miąższem – wielu go zna i lubi. Ale, jak mówią rolnicy, różne kolory nie są już mile widziane. Ludzie lubią tradycyjne, klasyczne odmiany. Ale trzeba produkować to, na co jest popyt – podkreślił Łukaszenka. Białoruski przywódca przekonywał, że „nie można na tym poprzestać”.

Łukaszenka stawia wyzwania naukowcom. Chce ziemniaków odpornych na choroby i złą pogodę

Łukaszenka jest przekonany o tym, że „białoruscy naukowcy mogą i powinni stale ulepszać asortyment krajowych odmian o wysokiej wydajności, tak aby czynić je odpornymi na choroby i niekorzystne warunki pogodowe”. W związku z tym prezydent Białorusi zapytał, jak rozwija się sytuacja w tym kierunku. Łukaszenka zwrócił wcześniej uwagę, że Białorusini powinni mieć możliwość kupowania przez cały rok krajowych ziemniaków po przystępnej cenie.

