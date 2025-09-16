Tajemnicza nieobecność królowej Kamili. Pałac Buckingham wydał oświadczenie

5 września w wieku 92 lat zmarła księżna Kentu. Urodzona jako Katharine Worsley, stała się jedną z najważniejszych postaci wśród członków brytyjskiej rodziny królewskiej. To właśnie ona przez dekady wręczała trofea tenisistom, którzy wygrywali Wimbledon. Katarzyna słynęła również ze swojej działalności społecznej. Pomagała m.in. w organizacji Passage, która organizuje pomoc dla osób bezdomnych.

Dla nikogo nie było tajemnicą, że księżna Katarzyna była ogromną fanką muzyki – wiele lat pracowała nawet jako nauczycielka.

We wtorek 16 września w Katedrze Westminsterskiej odbyły się uroczystości pogrzebowe Katarzyny. Brytyjskie media od razu zwróciły uwagę na fakt, że był to pierwszy od lat katolicki pogrzeb członka rodziny królewskiej. Historyczny wymiar uroczystości podkreśliło m.in. odczytanie przesłania przygotowanego przez papieża Leona.

Trumna księżnej została przyozdobiona nie tylko królewskim sztandarem, ale również białymi różami. W ten sposób chciano upamiętnić związki Katarzyny z Yorkshire.

W uroczystościach wzięli udział m.in. król Karol III oraz książę William i Kate Middleton. Obecni byli również m.in. książę Michał z Kentu wraz z żoną, książę Kentu z córką Lady Helen Taylor oraz wnuczki zmarłej – Lady Marina Windsor oraz Lady Amelia.

U boku brytyjskiego monarchy zabrakło natomiast królowej Kamili. Pałac Buckingham wydał oświadczenie, w którym ujawniono powody nieobecności księżnej. Jak czytamy, decyzja o rezygnacji z udziału w uroczystościach została podjęta z ogromnym żalem. Królowa Kamila zdecydowała się na taki krok z uwagi na swoje problemy zdrowotne. Jej Wysokość Królowa dochodzi do siebie po ostrym zapaleniu zatok. Jej myśli i modlitwy są dziś z księciem Kentu oraz całą rodziną – podkreślił rzecznik Pałacu Buckingham.