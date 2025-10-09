Atak na funkcjonariuszy polskiej SG. „Poważne obrażenia głowy”

W środę 8 października funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej zostali zaatakowani w stolicy Gruzji. Do zdarzenia doszło po zrealizowanej operacji powrotowej, która została zorganizowana wspólnie z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) – ustaliła Polska Agencja Prasowa.

Atak na funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej. „Poważne obrażenia głowy”

Ppłk Andrzej Juźwiak, rzecznik prasowy Komendanta Głównego SG, potwierdził, że doszło do ataku na polskich funkcjonariuszy. – Grupa funkcjonariuszy Straży Granicznej została zaatakowana w Tbilisi. W wyniku tego zdarzenia dwóch naszych funkcjonariuszy trafiło z poważnymi obrażeniami głowy do szpitala. Jeden został operowany, a drugi jest w trakcie operacji – przekazał rzecznik. Do ataku na polskich funkcjonariuszy miały zostać wykorzystane pręty i nóż.

Ppłk Juźwiak podkreślił, że wszyscy funkcjonariusze są pod opieką konsularną. – Wymiana informacji cały czas trwa. Jesteśmy w stałym kontakcie z funkcjonariuszami – zapewnił rzecznik prasowy Komendanta Głównego SG. Jak przekazał, wspomniana „operacja powrotowa” dotyczyła Gruzinów i Pakistańczyków, którzy byli zobowiązani do opuszczenia Polski. – Postępowanie prowadzi miejscowa policja i na razie to wszystko, co możemy na ten moment powiedzieć – podsumował.

