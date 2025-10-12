Wybuch w fabryce amunicji. Tragiczny bilans ofiar

W USA, w stanie Tennessee, doszło w piątek do eksplozji w fabryce amunicji i materiałów wybuchowych. Zakład zajmował się produkcją amunicji oraz materiałów wybuchowych na potrzeby wojska, przemysłu stoczniowego i kosmicznego.

Eksplozja w fabryce amunicji. Szczątki budynku rozrzucone na kilkaset metrów

Fabryka znajdowała się około 100 km od stolicy stanu, Nashville, w okolicy Bucksnort i należała do firmy Accurate Energetic Systems. Do wybuchu doszło w piątek rano czasu lokalnego i słychać go było w promieniu około 80 km. Eksplozja była na tyle potężna, że fragmenty konstrukcji budynku oraz gruz rozstały rozrzucone w promieniu kilkuset metrów.

W akcji ratowniczej brało udział około 300 strażaków oraz funkcjonariuszy innych służb. Na terenie zakładu miało znajdować się 18 osób. Piątkowe doniesienia medialne mówiły o zakończeniu poszukiwań żywych poszkodowanych – funkcjonariusze przeszli do zabezpieczania śladów oraz wydobywaniu ciał ofiar.

Eksplozja w okolicy Bucksnort. Tragiczny bilans – 16 osób nie żyje

Ostatecznie bilans wybuchu to 16 ofiar śmiertelnych. Okazało się, że dwie poszukiwane osoby nie były obecne w fabryce w momencie eksplozji.

„Nasze myśli i modlitwy są z rodzinami, współpracownikami i członkami społeczności dotkniętymi tym zdarzeniem” – przekazała w oświadczeniu firma Accurate Energetic Systems.

Na terenie zakładu obecni byli agenci FBI i ATF (Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych), którzy zajmują się analizą zdarzenia.

W 2014 roku w fabryce doszło do innego tragicznego wypadku. Niewielka eksplozja raniła trzy osoby i zabiła jedną. W następstwie zdarzenia firma wdrożyła nowe procedury bezpieczeństwa, które jednak nie zapobiegły najnowszej tragedii.

