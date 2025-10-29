Globalna awaria Microsoftu. Firma opublikowała oświadczenie

W środę wieczorem użytkownicy z całego świata zaczęli zgłaszać problemy z usługami Microsoftu. Awaria objęła przede wszystkim chmurową platformę Azure oraz aplikacje powiązane z pakietem Microsoft 365 – poinformował „The Independent”. Firma potwierdziła, że mierzy się z problemami z „dostępnością sieci” w ramach infrastruktury Azure Front Door.

Według komunikatu Microsoftu trwają prace nad przywróceniem działania usług. „Rozpoczęliśmy wdrażanie naszej ‘ostatniej znanej dobrej konfiguracji’. Oczekujemy, że proces zakończy się w ciągu 30 minut, a użytkownicy zaczną obserwować pierwsze oznaki poprawy” – przekazała spółka.

Amazon reaguje na doniesienia. „AWS działa normalnie”

Serwis monitorujący globalne awarie, Downdetector, odnotował w środę ponad 6 tysięcy zgłoszeń dotyczących niedostępności usług zarówno Microsoftu, jak i Amazon Web Services. Użytkownicy wskazywali na problemy z działaniem Microsoft Teams, Xbox Network, usług Xfinity oraz kont Starbucks Rewards.

Mimo licznych zgłoszeń Amazon zaprzeczył, jakoby jego usługi miały awarię. „AWS działa normalnie. Jedynym źródłem w internecie, które dostarcza dokładnych danych na temat dostępności naszych usług, jest AWS Health Dashboard” – przekazał rzecznik firmy w rozmowie z „The Independent”.

Kolejna awaria w krótkim czasie. Eksperci o „błędzie”

To kolejny przypadek zakłóceń w działaniu globalnych chmur w ostatnich tygodniach. Zaledwie tydzień temu problemy z AWS doprowadziły do przerw w działaniu popularnych aplikacji, w tym Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo i Canva. Wcześniejsza, październikowa awaria dotknęła także banków w Wielkiej Brytanii i wybranych usług w Polsce, m.in. Poczty Polskiej.

Według cytowanych przez „The Independent” ekspertów, podobne incydenty rzadko mają związek z cyberatakami. „Najczęściej awarie, takie jak te obserwowane w Amazon Web Services, są wynikiem błędu, a nie celowego sabotażu” – wskazuje dziennik.

