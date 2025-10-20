Potężna awaria internetu. Nie działają dziesiątki stron i aplikacji

Wystąpienie awarii potwierdziło oficjalnie Amazon Web Services. Firma zapewnia, że pracuje nad ograniczeniem skutków awarii i ustaleniem jej przyczyny.

Wielka awaria internetu. Nie działają liczne strony i aplikacje

Wiele popularnych aplikacji, w tym Snapchat, Duolingo, Roblox, Zoom, Fortnite, Canva, czy Slack, przestało działać. Na liście pojawiają się także inne popularne gry i usługi, m.in. Clash Royale, MyFitnessPal, Life360, Clash of Clans, Wordle, Signal, Coinbase, Smartsheet, PokemonGo, PlayStation Network, Peloton i Rocket League, Liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector stale rośnie.

Problemy spowodowane są przez awarię Amazon Web Services (AWS). „W regionie US-EAST-1 występuje zwiększona liczba błędów i opóźnień” – przekazał Amazon. Zgodnie z cytowanym przez BBC komunikatem firmy, inżynierowie „natychmiast zaangażowali się i aktywnie pracują nad łagodzeniem skutków oraz ustaleniem przyczyny awarii”.

AWS wskazało jako potencjalną przyczynę problemy z API DynamoDB w regionie US-EAST-1. Firma zaznacza, że pracuje równolegle nad kilkoma ścieżkami, aby przyspieszyć przywrócenie pełnej funkcjonalności usług.

Klienci banków z problemami. Awaria dotyka także Polaków

Awaria wpływa także na sektor bankowy. Klienci Lloyds, Halifax i Bank of Scotland zgłaszają trudności z logowaniem do aplikacji mobilnych i bankowości internetowej, a niektórzy informują o odrzuceniu płatności kartami.

W Polsce problemów z bankowością doświadczyć mogą m.in. klienci mBank. „Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej przywrócić pełną widoczność” – informuje klientów bank. Analogicznie z utrudnieniami mierzyć muszą się klienci Poczty Polskiej.

Zakłócenia obejmują także serwisy rządowe, m.in. stronę brytyjskiego HMRC, która wyświetla komunikaty o błędach. AWS obsługuje infrastrukturę milionów firm na całym świecie, co tłumaczy skalę problemu.

